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Osman Alpdoğan yeniden başkan seçildi: Ağrı veteriner hekimleri odası yoluna devam ediyor

Ağrı Veteriner Hekimleri Odası'nın 27 Eylül 2026'deki olağan seçiminde Osman Alpdoğan yeniden başkan seçildi; yeni yönetimiyle hizmet ve birlikteliği sürdürecek.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osman Alpdoğan yeniden başkan seçildi: Ağrı veteriner hekimleri odası yoluna devam ediyor

seçim sonuçları:

Ağrı Veteriner Hekimleri Odası'nın olağan başkanlık seçimi 27 Eylül 2026 tarihinde yapıldı. Seçimde mevcut başkan Osman Alpdoğan tekrar güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Alpdoğan'ın mesajı:

Alpdoğan, seçim sonrasında yaptığı açıklamada göreve devam etmekten duyduğu memnuniyeti ve meslektaşlarına hizmet etme kararlılığını vurguladı. Veteriner hekimlerin mesleki birlikteliğini güçlendirmek ve odanın birleştirici rolüyle Ağrı'ya hizmet etmeye devam etmek istediğini belirtti.

yönetim ve öncelikler:

Yeni yönetimiyle çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Alpdoğan, odanın iç dayanışmasını artırmanın ve bölgedeki mesleki sorunlara odaklanmanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. Görevine devam etmekten ve meslektaşlarına hizmet etmekten onur duyduğunu da ekledi.

AĞRI VETERİNER HEKİMLERİ ODASINDA OSMAN ALPDOĞAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

AĞRI VETERİNER HEKİMLERİ ODASINDA OSMAN ALPDOĞAN YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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