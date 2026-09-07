Osman Şahin'in 47. dakika vurgunu: Erciyes 38 sezona galibiyetle başladı

Erciyes 38 deplasmanda 3 puanla başladı

3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, 2026-2027 sezonuna deplasmanda Ağrı 1970 Spor Kulübü karşısında 1-0'lık skorla galibiyetle başladı. Maçın tek golü, ikinci yarının hemen başında, 47. dakikada takımın yeni transferi Osman Şahin tarafından kaydedildi.

maçın kırılma anı:

İkinci yarının erken dakikalarında gelen gol, karşılaşmanın temposunu belirledi. Erciyes 38 savunma disiplinini koruyarak skor avantajını maç sonuna kadar taşıdı. Golün ardından takım, oyunu kontrollü biçimde yönetip rakibin beraberlik çabalarını etkisiz hale getirdi.

transferin ilk meyvesi:

Sezon başında Çorum Futbol Kulübü'nden transfer edilen tecrübeli oyuncu Osman Şahin, Erciyes 38 formasıyla çıktığı ilk resmi maçta ilk golünü atarak takımına üç puanı getirdi. Maç sonrasında Şahin, saha içinde ve soyunma odasında tebrikleri tek tek kabul etti.

Bu sonuçla Erciyes 38 lige moralli bir başlangıç yaparken, takımın yeni transferinin hemen katkı vermesi teknik ekibin planları açısından olumlu bir işaret olarak değerlendirildi. Önümüzdeki haftalarda hem hücumda hem de savunmada gösterilecek performans, takımın sezon içindeki hedeflerini şekillendirecek.

ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ’NDE SEZONUN İLK GOLÜNÜ OSMAN ŞAHİN ATTI.