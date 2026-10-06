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Osmancık'ta 'beyaz altın' hasadı başladı, üreticiler fiyat açıklaması bekliyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde Mayıs'ta ekilen çeltiklerin hasadı başladı; üreticiler verim ve artan girdi maliyetleri nedeniyle çeltik fiyatı açıklamasını bekliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Osmancık'ta 'beyaz altın' hasadı başladı, üreticiler fiyat açıklaması bekliyor

Osmancık'ta çeltik tarlalarına biçerdöverler girdi:

Çorum'un Osmancık ilçesi, Türkiye'nin önde gelen pirinç üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Mayıs ayında ekimi yapılan ve Kızılırmak Havzası nın suyuyla olgunlaşan çeltikler yaklaşık altı aylık süreç sonunda biçilmeye başlandı. Bu yıl hava koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle hasat süreci beklenenin gerisinde kaldı ve biçerdöverler tarlalara girerek ürünleri topluyor.

hasat sonrası işlem ve üretim süreci:

Çeltik üretimi genellikle yaklaşık 50 dekara yakın alanlarda yoğunlaşıyor. Tarladan çıkan çeltiğin ilk aşamada açık alanda kurutulması yapılıyor; kurutma tamamlandıktan sonra ürün fabrikalara gönderiliyor. Fabrikalarda kabuk ve kepeklerinden ayrılan çeltik, sofralık olarak bilinen ve ünü yaygın olan Osmancık pirinci haline geliyor.

çiftçilerin gündemi: verim, maliyet ve fiyat beklentisi:

Ağıroğlan köyünde üretim yapan 54 yaşındaki Erol Düşünceli, tarlasının 26 dönüm olduğunu ve dönüm başına ortalama 600-800 kilogram ürün aldığını belirtiyor. Düşünceli, verimin çeltiğin yapısına ve tarladaki yabancı ot durumuna bağlı olduğunu, tarlada ot varsa verimin düştüğünü vurguluyor. Geçen yıl gübre fiyatının 700 TL iken bu yıl 2 bin TL'ye çıktığını, mazotun ise 45 TL'den 100 TL'ye yükseldiğini söyleyerek üreticilerin fiyat açıklamasını beklediğini ifade etti.

Girinoğlan köyünden 60 yaşındaki Şaban Balcı ise Osmancık pirincinin lezzet ve yapı bakımından diğerlerinden ayrıldığını; bunun nedeninin hava şartları mı yoksa Kızılırmak havzasının suyu mu olduğu konusunda görüşler olduğunu belirtti. Balcı, piyasada bazı satıcıların ürünü haksız şekilde "Osmancık-97" etiketiyle sunduğunu, bunun doğru olmadığını ve tüketicinin güvenilir kaynaklardan alışveriş yapması gerektiğini dile getirdi.

Hasadın başlamasıyla birlikte üreticiler verim ve kalite beklentisini korurken, artan girdi maliyetleri ve fiyat açıklamasına ilişkin belirsizlik önümüzdeki dönemde tarım üreticilerinin gündeminde olacak. Osmancık pirincinin ününü koruması ve tüketicinin doğru ürüne ulaşması için üreticiler fiyatlandırma ve tescil konularında netlik bekliyor.

Pirinçte marka olan Osmancık&#039;ta hasat mesaisi başladı

Pirinçte marka olan Osmancık'ta hasat mesaisi başladı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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