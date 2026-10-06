Osmancık'ta çeltik hasadı başladı: 'beyaz altın' tarlada biçerdöverlerle toplanıyor

Osmancık'ta pirinç hasadı tarlalarda başladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, halk arasında 'beyaz altın' ya da 'pırlanta' olarak anılan çeltiklerin hasadına başlandı. Mayıs ayında ekimi yapılan çeltikler, Kızılırmak Havzasının suyu sayesinde yaklaşık altı ayda olgunlaşıyor. Bu yılki hasat, olumsuz hava koşulları nedeniyle beklenenden geç başladı; biçerdöverler tarlalara girerek ürünleri topluyor.

Üretilen çeltik yaklaşık 50 dekara yakın alanda yetiştiriliyor. Hasat edilen ürünler önce açık alanda kurutmaya bırakılıyor, ardından fabrikalara gönderilip kabuk ve kepeklerinden ayrılarak sofralık Osmancık pirinci haline getiriliyor.

hasat süreci ve verim:

Ağıroğlan köyünde çeltik üretimi yapan 54 yaşındaki Erol Düşünceli, pirincin mayıs ortasında ekilip eylül sonuna doğru biçildiğini belirtti. Bu yıl hava şartları nedeniyle gecikme olduğunu söyleyen Düşünceli, kendi tarlasının 26 dönüm olduğunu ve dönümde ortalama 600-800 kilogram ürün alındığını ifade etti. Verimi etkileyen en önemli faktörlerden birinin tarladaki ot yoğunluğu olduğuna dikkat çekti: tarlada ot olmazsa verim artıyor, ot olursa düşüyor.

osmancık pirincinin özellikleri ve piyasa endişeleri:

Girinoğlan köyünde üretim yapan 60 yaşındaki Şaban Balcı ise Osmancık pirincinin yapısının ve lezzetinin farklı olduğunu vurguladı. Bu farkın iklim koşulları mı yoksa Kızılırmak suyunun etkisi mi olduğunun tartışılabildiğini söyleyen Balcı, piyasada isim benzerliğiyle yanıltıcı satışlar yapıldığını belirtti. Bazı üreticilerin başka yerlerde yetiştirdikleri ürünü 'Osmancık-97' diye etiketlediğini ve bunun doğru olmadığını dile getirdi; tüketicilerin bu noktaya dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. Balcı ayrıca üreticilerin devletin açıklayacağı fiyat kararını beklediklerini ifade etti.

ÇORUM'UN OSMANCIK BÖLGESİNDE ÇELTİK HASAT SÜRECİ BAŞLADI