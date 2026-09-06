Osmaneli'de istasyon çalışanlarına telefon dolandırıcılığı uyarısı

osmaneli ilçe emniyet müdürlüğü uyarısı:

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarını ziyaret ederek çalışanları bilgilendirdi. Ziyaretlerde özellikle telefon ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması istendi.

çalışanlara aktarılan hususlar:

Ekipler, şüpheli aramalar veya mesajlar alındığında değerlendirme yapılmadan hareket edilmemesini ve tanımadıkları kişilerce yönlendirildiğinde kişisel veya finansal bilgilerin paylaşılmamasını vurguladı. Şüpheli durumlarda yetkililerle iletişime geçilmesi gerektiği bildirildi.

vatandaşlara ve çalışanlara çağrı:

Emniyet yetkilileri hem vatandaşları hem de istasyon çalışanlarını dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinçli olmaya çağırdı ve şüpheli olayların derhal ilgili birimlere bildirilmesini istedi. Yapılan bilgilendirme, ilçede dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

OSMANELİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN AKARYAKIT İSTASYONLARINI ZİYARET EDEREK ÖZELLİKLE TELEFON VE İLETİŞİM YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.