Dolar 49,8889 -0,08%
Euro 56,0334 +0,56%
Bist 10.699,53 -0,56%
Altın Gram 6.261,07 +0,12%
EUR/USD 1,1211 +0,40%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Jandarma 32 ilde FETÖ'ye karşı yürüttüğü operasyonlarda 72 kişiyi yakaladı

İçişleri Bakanlığı, jandarmanın 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarında 72 kişinin yakalandığını açıkladı; soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma 32 ilde FETÖ'ye karşı yürüttüğü operasyonlarda 72 kişiyi yakaladı

İçişleri Bakanlığı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 32 il genelinde FETÖ'ye yönelik işlemler yürütüldüğünü ve 72 şüpheli yakalandığını bildirdi.

Operasyonun kapsamı:

Bakanlık açıklamasına göre operasyonlar jandarma unsurları tarafından eş zamanlı olarak planlandı ve 32 ili kapsadı. Açıklamada hedefin FETÖ olduğu ve çalışmaların koordineli şekilde icra edildiği vurgulandı.

Adli süreç ve soruşturma:

İçişleri Bakanlığı, yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve adli işlemlerin devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı: &quot;32 ilde FETÖ&#039;ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72...

İçişleri Bakanlığı: "32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı."

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Park halindeki otomobil Kayapınar'da alevlere teslim oldu
images

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 61 aranan şahıs yakalandı
images

Orman sessizliğini bozan saldırı: mantar toplayan adam yaralandı
images

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Millet caddesi yenileme çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor

Kızılgüney ailesinin Bahçeli'ye sunduğu işlemeli balta konuşuldu

Sultandağı'nda çocuklara sağlıklı beslenme ve gıda bilinci veriliyor

Talas belediyesi'nden Avrupa'ya barış ve demokrasi köprüsü

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı