Jandarma 32 ilde FETÖ'ye karşı yürüttüğü operasyonlarda 72 kişiyi yakaladı

İçişleri Bakanlığı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 32 il genelinde FETÖ'ye yönelik işlemler yürütüldüğünü ve 72 şüpheli yakalandığını bildirdi.

Operasyonun kapsamı:

Bakanlık açıklamasına göre operasyonlar jandarma unsurları tarafından eş zamanlı olarak planlandı ve 32 ili kapsadı. Açıklamada hedefin FETÖ olduğu ve çalışmaların koordineli şekilde icra edildiği vurgulandı.

Adli süreç ve soruşturma:

İçişleri Bakanlığı, yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturmaların sürdüğünü ve adli işlemlerin devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı: "32 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı."