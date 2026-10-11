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Osmaneli'de üç köyü birbirine bağlayan grup yolu 8 kilometrede sıcak asfalta kavuşuyor

Osmaneli ilçesindeki Sarıyazı, Benli ve Ağlan köylerini birbirine bağlayan 12 kilometrelik grup yolun 8 kilometresinde sıcak asfalt serimine başlandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaneli'de üç köyü birbirine bağlayan grup yolu 8 kilometrede sıcak asfalta kavuşuyor

çalışma yerinde inceleme:

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Sarıyazı, Benli ve Ağlan köylerinin ulaşımını sağlayan grup köy yolunda sıcak asfalt serimi başladı. Toplam 12 kilometre uzunluğundaki yolun 8 kilometresinde yürütülen çalışmaları Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer yerinde inceledi.

Vali Sözer, İl Özel İdaresi ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sahada görev yapan personele kolaylıklar diledi. Çalışmalar sahada ekiplerin koordinasyonuyla sürdürülüyor.

ön hazırlık ve altyapı çalışmaları:

Sıcak asfalt seriminden önce yol genişletme, viraj iyileştirme ve gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu hazırlıklar, asfalt uygulamasının etkin ve güvenli biçimde yapılmasını sağlamak üzere gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi ekipleri, tamamlanan altyapı ve düzenlemelerle asfalt seriminin amacına uygun ilerlemesi için sahada görev alıyor.

amaç ve beklenti:

Çalışmaların köylerde ulaşım konforunu ve güvenliğini artıracağını belirten Vali Sözer, projenin hedefini şu sözlerle özetledi: "Amacımız, köylerimizde ulaşım standardını yükselterek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak".

Yetkililer, sürdürülen asfalt çalışmasının bölge içi bağlantılarda olumlu etkiler yaratmasını ve köy sakinlerinin ulaşım standartlarında hissedilir düzeyde iyileşme sağlamasını bekliyor.

Bilecik&#039;te 8 kilometrelik köy yolu sıcak asfalta kavuşuyor

Bilecik'te 8 kilometrelik köy yolu sıcak asfalta kavuşuyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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