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Osmanelispor’dan milletvekili Halil Eldemir’e ziyaret

PGL’de Bilecik’i temsil edecek Osmanelispor yönetimi, destek turunda AK Parti Milletvekili Halil Eldemir’i ziyaret ederek formalarını sundu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmanelispor’dan milletvekili Halil Eldemir’e ziyaret

Osmanelispor’dan meclis ziyareti:

Osmanelispor yöneticileri, Bilecik’i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde (PGL) temsil edecek takım olarak kentteki destek ziyaretlerini sürdürüyor. Kulüp, 2025-2026 sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu olarak yeni adıyla PGL'ye yükselmişti.

sezon hazırlıkları ve transferler:

Başkan Akın Okumuş yönetimindeki ekip, sezon öncesi kadroyu güçlendirmek için bir dizi transfer gerçekleştirdi; bunlar arasında Bodrumspor ve Sakaryaspor kaynaklı birer futbolcu da bulunuyor. Yönetim, kentte siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik destek ziyaretlerine başladı.

ziyaret ve hediye takdimi:

Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaretleri kapsamında AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i makamında ziyaret etti. Görüşmede kulüp ve Osmaneli sporu üzerine değerlendirmeler yapıldı ve Eldemir'e isminin yazılı olduğu Osmanelispor forması takdim edildi.

Kulüp başkanı Okumuş, "Yönetimi olarak, Bilecik AK Parti Milletvekilimiz Halil Eldemir’i ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede kulübümüz ve Osmaneli sporu üzerine değerlendirmelerde bulunarak, kendisine isminin yazılı olduğu Osmanelispor formamızı takdim ettik. Nazik misafirperverliği ve ilgileri için Sayın Halil Eldemir’e teşekkür ederiz" dedi.

OSMANELİSPOR&#039;DAN MİLLETVEKİLİ ELDEMİR&#039;E ZİYAFET

OSMANELİSPOR'DAN MİLLETVEKİLİ ELDEMİR'E ZİYAFET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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