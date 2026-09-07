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Osmangazi tüneli girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik'te D-650 Osmangazi Tüneli girişi yakınında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmangazi tüneli girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yaralandı

Osmangazi tüneli girişinde motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik'te D-650 kara yolu Osmangazi Tüneli girişi mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametine seyreden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve motosiklet kaydı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza sonrası yapılan tespitlerde sürücünün ismi Salih Ç. olarak belirlendi. Kazaya karışan motosikletin plakası 11 ADA 683 olarak kaydedildi. Olayın D-650 kara yolu Osmangazi Tüneli girişi mevkiinde gerçekleştiği bildirildi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olay yerinde incelemeler sürüyor.

BİLECİK’TE MOTOSİKLET KAZASI: 1 YARALI

BİLECİK’TE MOTOSİKLET KAZASI: 1 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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