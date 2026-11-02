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Osmaniye’de astsubay Ali Candan motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Fakıuşağı Mahallesi'nde gece meydana gelen kazada, 31 AOC 628 plakalı motosikletin refüje çarpması sonucu 25 yaşındaki astsubay Ali Candan hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaniye’de astsubay Ali Candan motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Osmaniye’de astsubay Ali Candan motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, 31 AOC 628 plakalı motosikletin sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp metrelerce sürüklendiği bildirildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri acil müdahalede bulundu, yaralı ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

kaza anı ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, kazada motosiklet sürücüsü kontrolü kaybedince araç refüje çarparak savruldu ve kaza sırasında araç metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale etti ve durumu ağır olan şahıs hastaneye nakledildi.

kimlik tespiti ve soruşturma:

Kazada yaşamını yitiren kişinin, Burdur nüfusuna kayıtlı ve Osmaniye’de görev yapan 25 yaşındaki Astsubay Ali Candan olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak yetkililerce adli ve idari soruşturma başlatıldı.

OSMANİYE’DE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZADA ASTSUBAY ALİ CANDAN HAYATINI KAYBETTİ

OSMANİYE’DE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN KAZADA ASTSUBAY ALİ CANDAN HAYATINI KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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