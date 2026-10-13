Osmaniye’de gökyüzünü kaplayan Suriye kaynaklı toz hayatı etkiledi

Osmaniye’de Suriye kaynaklı toz taşınımı hayatı etkiledi

Suriye üzerinden gelen toz taşınımı sabah saatlerinden itibaren Osmaniye semalarını pusla doldurdu. Atmosferde yoğunlaşan toz tabakası nedeniyle kent genelinde görüş mesafesi yer yer sınırlanırken, açık alanlardaki araçların üzeri ince bir toz tabakasıyla kaplandı.

şehir genelinde etkiler:

Kent merkezinde ve çevre mahallelerde sabah saatlerinden itibaren hissedilen toz, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sokaklarda ve parklarda hava boğucu bir hal alırken, sürücüler görüş mesafesindeki azalma nedeniyle dikkatli olmak zorunda kaldı. Park halindeki araçların üzerindeki toz, birçok noktada sürpriz bir temizlik ihtiyacı doğurdu.

vatandaşların şikayetleri:

Ahmet Atalay toz nedeniyle nefes almakta zorluk çektiğini belirterek, "Bugün sabah uyandığımızda aşırı derecede tozlu bir havayla karşılaştık. Toz nedeniyle nefes almakta zorlanıyoruz, gözlerimizi açmakta güçlük çekiyoruz. Yetkililere sorduğumuzda bunun toz taşınımından kaynaklandığını söylediler. Sabah kalktığımızda araçların üzeri tamamen tozla kaplanmıştı. Sanki yağmur yerine gökten toz yağmış gibiydi" diye konuştu.

Emre Taylı ise ulaşımda yaşadığı zorlukları anlatarak, "Motosikletimin üzerinin de tozla kaplandığını gördüm. Üniversiteye gelirken kaskım olmasaydı görüş açısından büyük zorluk yaşayacaktım. Kaskımın vizörünü indirerek yolculuk yaptım. Ancak üzerinde biriken toz nedeniyle zaman zaman durup vizörümü temizlemek zorunda kaldım. Hava oldukça boğucu. Nefes almakta zorlanıyoruz. Toz taşınımıyla birlikte sıcaklığı daha yoğun hissediyoruz. Gerçekten bunaltıcı ve rahatsız edici bir hava var" dedi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre Suriye üzerinden gelen toz taşınımının bölgede etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtiliyor; kent sakinleri görüş mesafesinin azalması ve araç yüzeylerinde biriken toz nedeniyle günlük yaşamda sıkıntı yaşandığını aktarıyor.

OSMANİYE’DE SURİYE KAYNAKLI TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU