Osmaniye'de park halindeki kamyon kısa sürede alevlere teslim oldu

olayın gelişimi:

Osmaniye'nin Adnan Menderes Mahallesi'nde, Küçük Sanayi Sitesi ile Masal Park arasındaki sokakta park halinde bulunan 46 N 0226 plakalı kamyon gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye Belediyesi itfaiye ve polise ait ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve zarar tespiti:

Yangın sırasında kamyonun yakınında başka bir aracın bulunmadığı öğrenildi. Olayda kamyonda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi ve yetkililer olay yerinde ilk tespitleri gerçekleştirdi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, araç sürücüsüne ulaşmak için çalışma yürütüyor.

OSMANİYE'DE PARK HALİNDEKİ KAMYON, GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA ALEVLERE TESLİM OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLEN YANGINDA KAMYONDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.