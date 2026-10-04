Osmanlı geleneğini minyatürlerle yaşatan takunya ustası İzmir'de direniyor

Gelenekten gündeliğe: takunyanın gerileyen yeri

Gelişen teknoloji ve plastik ürünlerin yaygınlaşması, bir zamanların günlük yaşam eşyalarını da köşelere itti. İzmir'in Tire ilçesinde mesleğin son temsilcilerinden olan Nihat Yakın, kökleri Osmanlı dönemine uzanan takunya ustalığını yaşatmak için çaba gösteriyor. Eskiden hamamlar, camiler ve ıslak zeminlerde yaygın kullanılan bu ürün, bugün yerini daha pratik ve ucuz plastik terliklere bırakmış durumda.

Yakın, takunyanın sosyal kodlarını da anımsatıyor: canlı renklerin genç kızlara, koyu renklerin ise yaşlı veya eşi ölmüş kadınlara ait olduğu; kıyafet ve takunya renkleriyle insanların durumunun anlaşılabildiği bir kültürel dili olduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca takunyanın suyu çeken, hızla kuruyan yapısının bahçeli evler ve ıslak zeminler için sağlıklı bir seçenek olduğunu vurguluyor.

Geleneksel üründen hediyeliğe: üretimin dönüşümü

Günümüzde kullanımı daralan takunyanın varlığını sürdürme biçimi de değişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatçısı kimliğine sahip olan Yakın, artık günlük kullanım yerine minyatür, aksesuar, biblo ve anahtarlık üretimine ağırlık veriyor. Osmanlı döneminde gelin hamamlarında süslemeleriyle öne çıkan takunyaların motifleri, bu küçük objelerde korunuyor ve alıcıya hatıra olarak sunuluyor.

Usta, üretimin bu dönüşümünü hem ekonomik bir zorunluluk hem de kültürel aktarımın alternatif bir yolu olarak görüyor. İnsanlar artık takunyayı kullanmak için değil, anı ve dekorasyon amacıyla alıyor; bu da eserin bellekte korunmasını sağlıyor.

Ustalığın aktarımı ve gelecek kaygısı

Mesleğin devamı konusunda endişeli olan Yakın, yine de umudunu koruyor ve yeni nesillere kapısını açık tutuyor. "Başlamanın ve öğrenmenin yaşı yok; ömür boyu öğrenmek ve yaşamak var" sözleriyle ustalığın aktarılmasına dair isteğini dile getiriyor. Elinin tuttuğu sürece işi sürdürmeyi planladığını belirtiyor ve gelecekte bu sanatı devam ettirecek kişilerin çıkmasını temenni ediyor.

Takunya ustalığının yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer aldığı günümüzde, üretimin küçülmesi ve kullanım alanının daralması bir gerçek. Ancak Yakın'ın minyatür ve hediyelik çalışmaları, bu kültürel kimliğin hafızada kalmasını sağlayan somut örnekler sunuyor; aynı zamanda zanaatla bağ kurmak isteyenler için bir davet niteliği taşıyor.

Sonuç olarak, plastik çağının getirdiği değişime rağmen, Tire'de bir usta geçmişin izlerini küçük objelerde yaşatarak hem geleneği hatırlatıyor hem de gelecek nesillere aktarmanın yollarını arıyor.

İZMİR'İN TİRE İLÇESİNDE YAŞAYAN VE MESLEĞİN SON TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ OLAN TAKUNYA USTASI NİHAT YAKIN, KÖKLERİ OSMANLI’YA KADAR UZANAN BU ZANAATI YAŞATMAK İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET GÖSTERİYOR.