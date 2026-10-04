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Otel bilekliğindeki iz olayı aydınlattı: bebek arabasıyla eşofman çalan turistler yakalandı

Manavgat'ta bebek arabasıyla giyim mağazasından eşofman çalan iki Romanyalı turist, otel bilekliği izinden hareketle jandarma tarafından tespit edilip yakalandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otel bilekliğindeki iz olayı aydınlattı: bebek arabasıyla eşofman çalan turistler yakalandı

Otel bilekliğindeki iz olayın kısa sürede çözülmesini sağladı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi Turizm Caddesi'nde bir giyim mağazasında meydana gelen hırsızlıkta, bebek arabası kullanan iki turist dikkat çekti. İş yeri sahibi eksikliği fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve durumu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bildirdi.

olayın gelişimi:

Görüntülerde, mağazaya birlikte giren iki kadından birinin reyondan aldığı bir eşofmanı alıp bebek arabasının içine gizlediği görüldü. İki kadından biri bebek arabasını iterek onu takip etti ve ödeme yapmadan dükkandan ayrıldılar. İşletme sahibi görüntüleri izleyince hırsızlık olduğunu anladı ve jandarmaya şikayette bulundu.

jandarma incelemesi ve yakalama:

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarındaki ayrıntılardan yola çıkarak şüphelilerin tatil yaptıkları otelin kol bandını tespit etti. Yapılan araştırma sonucu Romanya uyruklu C.D. ve N.M.D., çaldıkları eşofmanla birlikte kaldıkları otelde jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler Merkez Jandarma Karakoluna götürülerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Mağaza sahibi Ali Önder Şit olayla ilgili, mağazada müşterilerin olduğu bir saatte eşofman eksikliği fark ettiğini, güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık anını gördüğünü ve görüntülerle birlikte jandarmaya giderek şikayetçi olduğunu belirtti. Şit, jandarma ekiplerinin şüphelileri kısa sürede belirleyip otelde yakaladıklarını söyledi.

Olayda öne çıkan unsur, güvenlik kamerası kayıtları ve otelin bilekliğinin sağladığı iz sayesinde şüphelilerin tespit edilmesi oldu; Romanyalı turistler hakkında resmi işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİR BUTİKTEN EŞOFMAN ÇALAN 2 TURİST JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BİR BUTİKTEN EŞOFMAN ÇALAN 2 TURİST JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GÜVENLİK KAMERASINDAN KOLUNDAKİ BANTTAN YOLA ÇIKARAK TATİL YAPTIKLARI OTELDE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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