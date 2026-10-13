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Otobanda ters yönde ilerleyen sürücünün tehlikeli seçimi kamerada

Bursa'da otobanda ters yönde ilerleyen sürücünün tehlikeli manevrası, araç içi kamerayla saniye saniye kaydedildi; karşı yöndeki araçlar tehlike yaşadı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Otobanda ters yönde ilerleyen sürücünün tehlikeli seçimi kamerada

olayın özeti:

Bursa otobanında seyreden bir aracın ters yönde ilerlemesi, trafikte kısa sürede tehlike yarattı. Sürücünün neden böyle bir yön seçtiği bilinmiyor ancak hareket, karşı yönden gelen araçların ve kendi aracının güvenliğini riske attı.

olayın gelişimi:

Sürücünün hatalı yön seçimi, otobanın aksine giderek karşı şeritte ilerlemesiyle başladı. Bu durum, yol üzerindeki diğer araçların ani manevralar yapmasına ve hızını düşürmesine neden oldu. Görgü tanıklarının aktardığına göre olay sırasında trafik akışında kısa süreli panik yaşandı.

kayıtlarda görünenler:

Tehlikeli anlar, başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ters yönde ilerleyen aracın karşı yönden gelen araçlarla yakınlaşması ve diğer sürücülerin güvenli mesafe bırakmak için çaba gösterdiği görülüyor. Kaydın, olası daha ağır sonuçları önlediği değerlendiriliyor.

Görüntüler yetkililere ulaştığında, olayın aydınlatılması ve benzer tehlikelerin önlenmesi için gereken işlemlerin başlatılacağı belirtildi. Uzmanlar, otoban gibi yüksek hızın olduğu yollarda hatalı yönlenmenin ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

BURSA’DA OTOBANDA TERS YÖNDE İLERLEYEN BİR OTOMOBİL, TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN...

BURSA’DA OTOBANDA TERS YÖNDE İLERLEYEN BİR OTOMOBİL, TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLARIN YAŞANMASINA NEDEN OLDU. KAZAYA DAVETİYE ÇIKARAN SÜRÜCÜNÜN O ANLARI, BAŞKA BİR ARACIN ARAÇ İÇİ KAMERASIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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