Otobüste yakalanan sentetik ecza sonrası iki şüpheliye adli işlem

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında şehirlerarası yolcu otobüsünde operasyon düzenledi.

operasyonun ayrıntıları:

Şehirlerarası sefer yapan otobüste seyahat eden şahıslar üzerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi. Yapılan aramalar ve tespitler neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik işlem başlatıldı.

şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında iki şüpheli, ''Uyuşturucu madde imal ve ticareti'' ile ''Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak'' suçlamalarıyla yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi ve soruşturma sürüyor.

BİLECİK’TE ŞEHİRLERARASI OTOBÜSTE UYUŞTURUCU OPERASYONU