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otomobil motorunu motosiklete dönüştüren gencin kararlı projesi

Sivaslı 22 yaşındaki Ahmet Yılmaz, bir otomobilin motorunu söküp şov amaçlı bir motosiklet inşa etti; test sürüşünü önümüzdeki haftalarda yapmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

otomobil motorunu motosiklete dönüştüren gencin kararlı projesi

şov motosikletinin ortaya çıkışı:

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Ahmet Yılmaz, sosyal medyada gördüğü modellerden etkilenerek kendi motosikletini yapma kararı aldı. Bu yıl Resim Öğretmenliği bölümünden mezun olan Yılmaz, babası ve amcasının işlettiği demir atölyesinde geçen zamanı ve önceki yaz tatillerindeki denemelerini projeye aktardı. Görüp etkilediği motosikletlerde genellikle küçük motor-büyük teker kombinasyonu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ben motorun da tekerlerin de büyük olmasını istedim" diyerek farklı bir tasarım hedeflediğini belirtti.

mekanik düzenlemeler ve kullanılan parçalar:

Yılmaz, kullanılmayan bir otomobilin motorunu sökerek motosikletine monte etmek üzere çalışmalara başladı. Şasi için kalın boru kullanarak iskeleti oluşturan genç, normal bir motosiklet şasisine böyle büyük bir motoru monte etmenin mümkün olmadığını vurguladı. Aracın kendi fren merkezi ve şanzımanı gibi parçalarını da kullanırken, radyatörde de bazı değişiklikler yaptı.

Projeyi hayata geçirirken zamanını boş vakitlerine ayırdığını söyleyen Yılmaz, malzemeler eline geçtikten sonra yaklaşık 2 ay içerisinde motosikletin bu aşamaya geldiğini aktardı. Motosikleti "şov motosikleti" olarak tanımlayan genç, bunun bir ihtiyaç doğrultusunda değil, potansiyelini göstermek için yapıldığını ve harcadığı parayla bir motosiklet alınabileceğini de sözlerine ekledi.

hedefler ve aile desteği:

Yılmaz, herhangi bir aksilik çıkmazsa 2 ya da 3 hafta içinde test sürüşünü gerçekleştirmeyi planladığını ifade etti. Babası Zübeyir Yılmaz ise oğlunun çocukluktan beri üretime yatkın olduğunu, ilk duyduğunda "Uğraşma, olmaz" dediğini ancak ısrarı görünce kabul edip elinden geldiğince yardım ettiğini anlattı. Baba Yılmaz, projenin ilk adımı olmasına rağmen ileride daha güzel işlere imza atacağına inandığını belirtti.

Ahmet Yılmaz’ın çalışması, yerel atölye ortamında bir fikirle başlayan üretimin nasıl somut bir projeye dönüştüğünü gösteriyor. Tasarım tercihleri, kullanılan otomotiv parçalarının adaptasyonu ve kısa sürede kaydedilen ilerleme, genç yapımcının teknik yaklaşımını ve kararlılığını ortaya koyuyor.

Babası ‘olmaz&#039; dedi o ikna etti: Araba motorundan motosiklet yaptı

Babası ‘olmaz' dedi o ikna etti: Araba motorundan motosiklet yaptı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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