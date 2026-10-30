Dolar 49,9424 +0,07%
Euro 55,9421 +0,29%
Bist 10.995,43 -1,52%
Altın Gram 6.396,41 -1,19%
EUR/USD 1,1196 +0,13%
Brent Petrol 112,83 +1,83%
--°

Ali dede 69 yıllık traktörüyle yıllara meydan okuyor

Aydın Efeler Dalama Mahallesi'nde yaşayan 1938 doğumlu Ali Avşar, 35 yıldır kullandığı 1957 model traktörüyle tarlasını ekip ürünlerini pazara taşıyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ali dede 69 yıllık traktörüyle yıllara meydan okuyor

Geçmişi tarlada yaşatan 1957 model traktör:

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde yaşayan 1938 doğumlu Ali Avşar, yaşamını sürdürürken yanında taşıdığı aletleri de koruyor. Avşar, 1957 model traktörünü 35 yıl önce bin 200 TLye satın aldı ve o günden beri aynı makineyle üretimine devam ediyor. 69 yıllık traktör hem aile anılarını hem de üretim alışkanlıklarını canlı tutuyor.

Traktörün hayatındaki yeri:

Ali Avşar, çocukluğundan beri tarımla uğraştığını belirtiyor. Traktörün işlerini kolaylaştırdığını, evinin geçimini bu makineyle sağladığını ve çocuklarını okutup evlendirdiğini anlatıyor. Kendi sözleriyle: 'Evimin geçimini bu traktör ile sağladım. Çocuklarımı bu traktör sayesinde büyütüp okuttum.' Ürettiği sebze ve meyveleri yıllardır olduğu gibi aynı traktörle pazara götürüyor; bu bağlılık hem ekonomik bir tercihten çok, duygusal bir bağ sonucu.

Çalışmanın sağlık ve toplumsal boyutu:

88 yaşındaki Ali Dede, yaşıtlarının çoğu hayatta yokken toprakla uğraşmanın kendisini ayakta tuttuğunu söylüyor. 'İşleyen demir paslanmazmış' diyerek çalışma alışkanlığının fiziksel ve ruhsal sağlığa katkısını vurguluyor. Avşar, mecburiyetten değil, sağlıklı kalmak için üretmeye devam ettiğini belirtiyor ve eli ayağı tutan herkesi çalışıp üretmeye teşvik ediyor.

Hikâyesi, bir makinenin ötesinde, kırsal yaşamın, kuşakların miras bıraktığı emek ve anıların nasıl devredildiğine dair somut bir örnek sunuyor. Ali Avşar ile traktörü arasındaki ilişki, ekonomik hesapların ötesinde bir bağlılık ve kimlik unsuru olarak öne çıkıyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNE BAĞLI DALAMA MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 1938 DOĞUMLU ALİ AVŞAR, 69 YILLIK...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNE BAĞLI DALAMA MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 1938 DOĞUMLU ALİ AVŞAR, 69 YILLIK TRAKTÖRÜYLE HEM GEÇMİŞİN İZLERİNİ YAŞATIYOR HEM DE ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'e özgü sakız helvasına coğrafi işaret tescili
images

Emekli öğretmenin bahçesinde pomelo ve siyah hurma Karadeniz ikliminde meyve ver...
images

Diyarbakır'da sağanak sanayi esnafını tahliye çalışmasına yöneltti
images

Şanlıurfalı işadamı: ortaklık tefeciye dönüştü, 600 milyonluk servet yok oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Avcılar'da okul önünde park tartışması kavga ve silahlı yaralanmayla sonuçlandı

Gaziantep'e özgü sakız helvasına coğrafi işaret tescili

Balıklıgöl'ü dijital anlatıyla buluşturan kültür adası açıldı

İlkadım'da kavşakta çarpışma: ambulans ve minibüste maddi hasar

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek