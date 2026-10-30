Ali dede 69 yıllık traktörüyle yıllara meydan okuyor

Geçmişi tarlada yaşatan 1957 model traktör:

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde yaşayan 1938 doğumlu Ali Avşar, yaşamını sürdürürken yanında taşıdığı aletleri de koruyor. Avşar, 1957 model traktörünü 35 yıl önce bin 200 TLye satın aldı ve o günden beri aynı makineyle üretimine devam ediyor. 69 yıllık traktör hem aile anılarını hem de üretim alışkanlıklarını canlı tutuyor.

Traktörün hayatındaki yeri:

Ali Avşar, çocukluğundan beri tarımla uğraştığını belirtiyor. Traktörün işlerini kolaylaştırdığını, evinin geçimini bu makineyle sağladığını ve çocuklarını okutup evlendirdiğini anlatıyor. Kendi sözleriyle: 'Evimin geçimini bu traktör ile sağladım. Çocuklarımı bu traktör sayesinde büyütüp okuttum.' Ürettiği sebze ve meyveleri yıllardır olduğu gibi aynı traktörle pazara götürüyor; bu bağlılık hem ekonomik bir tercihten çok, duygusal bir bağ sonucu.

Çalışmanın sağlık ve toplumsal boyutu:

88 yaşındaki Ali Dede, yaşıtlarının çoğu hayatta yokken toprakla uğraşmanın kendisini ayakta tuttuğunu söylüyor. 'İşleyen demir paslanmazmış' diyerek çalışma alışkanlığının fiziksel ve ruhsal sağlığa katkısını vurguluyor. Avşar, mecburiyetten değil, sağlıklı kalmak için üretmeye devam ettiğini belirtiyor ve eli ayağı tutan herkesi çalışıp üretmeye teşvik ediyor.

Hikâyesi, bir makinenin ötesinde, kırsal yaşamın, kuşakların miras bıraktığı emek ve anıların nasıl devredildiğine dair somut bir örnek sunuyor. Ali Avşar ile traktörü arasındaki ilişki, ekonomik hesapların ötesinde bir bağlılık ve kimlik unsuru olarak öne çıkıyor.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNE BAĞLI DALAMA MAHALLESİ’NDE YAŞAYAN 1938 DOĞUMLU ALİ AVŞAR, 69 YILLIK TRAKTÖRÜYLE HEM GEÇMİŞİN İZLERİNİ YAŞATIYOR HEM DE ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR.