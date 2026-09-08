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Özel bireyler Sinop'ta tarihle doğayı keşfetti

Hayata Katıl (HAKA) Projesi ile Taşköprülü özel bireyler ve aileleri Sinop'ta tarihi mekanları gezip sahil ve tekne turuyla unutulmaz bir gün yaşadı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Özel bireyler Sinop'ta tarihle doğayı keşfetti

Sinop gezisi ve katılımcılar:

Taşköprü'de yürütülen Hayata Katıl (HAKA) Projesi kapsamında özel bireyler ve aileleri için düzenlenen Sinop gezisi, katılımcılara tarihle doğayı bir arada görme imkanı sundu. Etkinlik, proje yürütücüsü Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen program çerçevesinde gerçekleştirildi; destek ve iş birliğini Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sağladı.

Etkinlikte öne çıkan anlar:

Katılımcılar Sinop'un tarihi mekânlarını gezme fırsatı buldu, sahilde dinlenip deniz havası aldı. Düzenlenen tekne turu ile kentin kıyı şeridi ve doğal güzellikleri denizden izlenirken özel bireyler ve aileleri sosyal paylaşım ve eğlence imkanları da yakaladı.

Projenin hedefleri ve gelecek etkinlikler:

HAKA Projesi'nin temel amacı, özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak ve kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere erişimlerini artırmaktır. Proje kapsamında önümüzdeki dönemde pasta yapımı atölyesi, yemek yapımı atölyesi, geri dönüşüm sanat atölyesi ile uyarlanmış sportif faaliyetler planlanmaktadır. Bu faaliyetlerin, katılımcıların beceri kazanımı ve toplumla bütünleşmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SOSYAL HAYATA DAHA FAZLA KATILIMINI...

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SOSYAL HAYATA DAHA FAZLA KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN HAYATA KATIL (HAKA) PROJESİ KAPSAMINDA, ÖZEL BİREYLER VE AİLELERİNE YÖNELİK SİNOP GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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