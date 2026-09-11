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özgür çelik adliyede: 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi ve iddiaların araştırılmasını istedi

Özgür Çelik, Üsküdar belediye başkan vekilliği seçimlerinde yaşanan iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

özgür çelik adliyede: 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi ve iddiaların araştırılmasını istedi

Çelik adliyede açıklama yaptı

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerine ilişkin açıklamaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın mensuplarına konuşan Çelik, ifadenin ardından soruşturmanın bağlamı ve beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İfade içeriği ve siyasi bağlam:

Çelik, ifadesinin "son iki yıldır yaşanan gelişmelerden bağımsız olmadığını" belirterek, söz konusu sürecin Türkiye siyasetindeki genel gerginliklerin bir parçası olduğunu vurguladı. Konuşmasında, "103 yıllık Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde seçilmiş yöneticiler üzerinde bu kadar ağır baskılar ortaya çıkmamıştır" şeklinde değerlendirme yaptı ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte "sadece İstanbul'da 16 belediyemize yönelik operasyonların gerçekleştiğini" söyledi. Çelik, tutuklu belediye başkanları, meclis üyeleri ve bürokratlara işaret ederek bu baskıların yerel demokrasiyi zedelediğini ifade etti.

Üsküdar ve Bayrampaşa iddiaları:

Üsküdar'daki sürecin yalnızca tek bir isimle sınırlı olmadığını savunan Çelik, bölgedeki parti değiştirme ve oy davranışlarına ilişkin ciddi iddiaların bulunduğunu aktardı. Çelik, Üsküdar'da parti değiştiren dört meclis üyesi olduğunu, oylama sırasında kendi listelerinden seçilmiş olmalarına rağmen karşı tarafın adayına oy veren iki meclis üyesi olduğunu söyledi. Bayrampaşa örneğinde ise, başkan vekilliği seçiminde taraf değiştiren bazı meclis üyelerinin makam karşılığı görevlendirildiğini, bu isimlerden birinin başkan yardımcısı, diğerinin koordinatör olarak görevlendirildiğini iddia etti.

Bu iddialarla ilgili olarak Çelik, Üsküdar'da oy hakkını değiştiren ve parti değiştiren meclis üyeleri hakkında Kartal Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve soruşturmaların birleştirilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

İletişim iddiaları ve mağduriyet vurgusu:

Çelik, meclis üyesi Ayhan Aydın ile süreç sonrasında doğrudan bir telefon görüşmesi yapmadığını belirtti. Aydın'ı kendisinin aramadığını, bir meclis üyesinin araması üzerine telefonun kendisine verildiğini söyledi. Ayrıca, Aydın'la belediyedeki koridorda kısa bir görüşme kaynağını aktardı fakat bunun dışında irtibat kurulmadığını ifade etti.

Çelik, Aydın'ın savcılıktaki beyanına da değinerek Aydın'ın 'üst üste yapılan aramalar sebebiyle manevi huzurum bozuldu, panik atak krizleri yaşayacak noktaya sürüklendim' şeklindeki sözlerine işaret etti. Ancak Çelik bu sürecin gerçek mağdurunun Üsküdar halkı olduğunu savundu ve seçim sonuçlarının halkın iradesi olduğu mesajını yineledi. Ayrıca, alıntılayarak "Kayıtsız Şartsız Milletindir" ifadelerine dikkat çekti.

Çelik, sözlerinin sonunda Üsküdar'da yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılmasının önemine vurgu yaptı ve adliyeden ayrıldı.

YENİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNİN...

YENİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNİN ARDINDAN MECLİS ÜYESİ AYHAN AYDIN HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALARI NEDENİYLE BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA "ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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