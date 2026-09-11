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Özgür Özel Kars'ta iktidar hedefini yineledi: 'bugünden seçime hazırız, dünden razıyız'

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Kars'ta esnaf ve vatandaşlarla buluştu; iktidar hedefini vurgulayarak 'bugünden seçime hazırız, dünden razıyız' dedi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:15

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Merve Çelik

Özgür Özel Kars'ta iktidar hedefini yineledi: 'bugünden seçime hazırız, dünden razıyız'

Özgür Özel'in Kars programı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta bir dizi ziyarette bulundu. Cuma namazı çıkışında Faikbey Caddesi üzerindeki esnafı tek tek ziyaret eden Özel, iş yeri sahipleriyle sohbet ederek talepleri ve sorunları dinledi. Ardından beraberindeki heyetle Valilik Parkı'na gelerek burada toplanan Karslılara seslendi.

Esnaf ziyaretinde talepler dinlendi:

Faikbey Caddesi'ndeki görüşmelerde Özel, esnafın günlük işleyişine dair gözlemlerini paylaştı ve esnafın yakın dönemdeki taleplerini not aldı. Ziyaret sırasında partililerle birlikte vatandaşlarla doğrudan temas kuran Özel, saha çalışmasının parti programına yansımasını sağlayacaklarını belirtti.

Seçim ve iktidar mesajı:

Valilik Parkı'nda yaptığı konuşmada Özgür Özel, Yeni Parti'nin artık yalnızca muhalefet yapmadığını, iktidar hedefiyle hareket ettiğini vurguladı. Konuşmasında parti kimliğini ve kadrolarını öne çıkararak, 'Bugünden seçime hazırız, dünden razıyız' ifadesini kullandı ve bu sözlerle partinin seçim sürecine hazır olduğunu ilan etti.

Özel ayrıca uzun süredir dile getirdikleri sandık talebine değindi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneysu'daki sözlerini aktararak, 'Uzun süredir milletin sandık talebini dile getiriyoruz. Erdoğan uzun süredir duymuyordu. Ama dün memleketi Güneysu'da otobüsün içerisinde hemşehrilerine yaptığı konuşmada, şunu söyledi. ‚Yavaş yavaş yaklaşan seçimi inşallah hep birlikte atlatacağız‛ dedi' kısmına tepki gösterdi. Özel, seçim isteğinin halkın umudu olduğunu ve bunun görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

Kars'taki programı sırasında yapılan konuşma parkta bulunan vatandaşlar tarafından dinlendi. Görüşmelerin ve konuşmanın ardından Özgür Özel, Kars'taki temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, KARS&#039;TA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. CUMA NAMAZI...

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, KARS'TA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA FAİKBEY CADDESİ ÜZERİNDEKİ ESNAFI ZİYARET EDEN ÖZEL, VALİLİK PARKI'NDA KARSLILARA HİTAP ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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