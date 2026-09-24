Pakistan sınır ötesi operasyonla 10 noktayı vurdu

operasyonun ayrıntıları:

Pakistan, Afganistan kaynaklı olduğu belirtilen hava sahası ihlallerine karşılık olarak hedef seçtiğini açıkladığı bölgelere yönelik bir hava operasyonu gerçekleştirdi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, İHA'ların fırlatılması ve depolanması için kullanıldığını belirttikleri 10 noktanın vurulduğunu duyurdu. Bakanlık, önceki gün yaşanan ihlali "kasıtlı ve yasa dışı" olarak nitelendirerek kınadı.

düşürülen İHA'ların dağılımı:

Yetkililer, Afganistan'dan gelen 8 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü; bunlardan dördünün Torkham sınırına yakın bölgelerde, diğer dördünün ise Kohat yakınlarındaki dağlık alanlarda etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bu dağılım, sınır hattındaki güvenlik odaklarının birden fazla bölgeye yayıldığını gösteriyor.

etkileri ve riskler:

İki ülke arasındaki gerilim, hava operasyonu sonrası yeniden tırmanma işareti verdi; sınır hattında hareketliliğin artması ve muhtemel karşılıklara ilişkin endişeler gündemde. Şu an için resmi açıklamalar operasyonun kapsamı ve sonuçları hakkında sınırlı ayrıntı içeriyor; taraflar arasındaki iletişim ve bölgedeki güvenlik durumunun geleceği, önümüzdeki saatlerdeki gelişmelere bağlı olacak.

Pakistan, Afganistan'dan ülke hava sahasına giren 8 insansız hava aracının (İHA) düşürülmesinin ardından, İHA'ların fırlatıldığı ve depolandığı belirtilen 10 noktaya hava saldırısı düzenledi.