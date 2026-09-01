Palamut bereketi tezgahlarda: Tekirdağlı balıkçılarda umut

Palamut sezonu Tekirdağ kıyılarına ulaştı:

Tekirdağ’da av yasağının sona ermesinin ardından gece yarısı denize açılan balıkçılar, sezonun ilk palamut avını sabahın ilk ışıklarıyla sahile getirdi. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı tezgahlarında görülen palamutlar, kısa sürede satışa sunuldu ve vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

Tezgahlarda ilk gün hareketliliği:

Balıkçıların sabah erken saatlerde satışa çıkardığı palamutların tanesi 100 ila 150 TL arasında alıcı bulmaya başladı. Pazardaki talep, sezonun açılmasının yarattığı beklentiyle birleşince tezgahlar canlı bir görünüm kazandı; birçok vatandaş uygun fiyatlı palamut umuduyla balıkçıların çevresini doldurdu.

Balıkçılar ve kooperatiften değerlendirme:

Balıkçı Bekir Erol, sezonun ilk palamutlarının tezgahları süslemeye başladığını söyleyerek, palamutun bu yılın gözdesi olmasını beklediklerini belirtti. Erol, "Palamut kendini gösterdi, balıkçıların da yüzü gülüyor, vatandaşların da yüzü gülüyor. Palamudun bol olması herkesi sevindirdi. Palamudun bol olması herkesin yararına. Palamutla başladık, devam eder inşallah" dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise av yasağının bitimiyle denize açılan teknelerin ilk avdan palamutla dönmesinin memnuniyet verici olduğunu aktardı. Pehlivanoğlu, gece boyunca ağlara bol miktarda palamut takıldığını vurgulayarak, bazı teknelerin Karadeniz’e açıldığını, bazılarının ise Tekirdağ’da avlanmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Kooperatif yetkilileri ve balıkçılar, bol avın hem esnafı hem de tüketiciyi olumlu etkileyeceğini belirtiyor. Sezonun ilk günlerindeki verimin, ilerleyen dönemde de sürmesi halinde palamutun piyasada daha düzenli ve erişilebilir fiyatlarla yer alması bekleniyor.

Sezonun ilk palamutları tezgaha geldi: Balıkçıların yüzü güldü