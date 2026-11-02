Palamutta ani azalma endişesi: sismik geminin göçü etkilediği tartışılıyor

Bölgede av miktarında belirgin düşüş iddiası:

Doğu Karadeniz kıyılarında bu yıl palamut avında önceki dönemlere göre gözlemlenen azalma, bölge balıkçıları ve kooperatif temsilcilerinin gündemine taşındı. Balık av sezonu başından itibaren özellikle doğu Karadeniz'de yoğun avcılık yaşanmasına karşın son günlerde av miktarlarında düşüş olduğu bildirildi. Balıkçılar, düşüşün nedeni olarak bölgede yürütülen sismik araştırma faaliyetlerini işaret ediyor.

Geçtiğimiz aydan itibaren Trabzon açıklarında petrol ve doğal gaz arama amacıyla sismik veri toplama çalışmalarına başlayan araştırma gemisi Barbaros Hayreddin Paşa'nın varlığı, palamut göç yolları üzerindeki olası etkiler bakımından sorgulanıyor.

Sismik geminin etkisi tartışması:

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, geminin arkasında yer alan kabloların yaydığı sinyallerin balıkların hareketini etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerektiğini vurguladı. Mutlu, bölgeden gelen bilgilerde özellikle Tirebolu, Ordu ve Rize arasındaki yoğunluğun azaldığını söyledi ve bu gözlemin bilimsel değerlendirmeye muhtaç olduğunu belirtti.

Mutlu'nun aktardığına göre, geminin arkasında bulunan 6-8 kilometre uzunluğunda 6 adet kablo var ve bu kabloların oluşturduğu akustik veya elektromanyetik etkilerin balıkların göç davranışını değiştirmiş olabileceği ihtimali gündeme geliyor. Başkan, benzer etkilerin önceki yıllarda boğaz tarafındaki çalışmalarda da gözlendiğini kaydetti ancak bu konuda kesin sonuca varmadan önce uzman incelemesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kasım av sezonu ve palamutun özellikleri:

Palamutun göç ve avlanma dönemleri konusunda bilgi veren Mutlu, kasım ayında bile palamut avcılığının sürebileceğini belirtti. Geleneksel deyimlerle ifade edilen dönemlere atıfta bulunan Mutlu, geçmiş yıllarda 'Kasım karanlığı' diye adlandırılan dönemde palamutun avlandığını ve daha iri palamutlara 'zindan delen' denildiğini anlattı.

Mevcut avın boyut dağılımı hakkında da bilgi veren Mutlu, şu anda yakalanan palamutların 700 gram ile 1 kilo 100 gram arasında olduğunu söyledi ve kendi değerlendirmesine göre balıkların boğaza doğru göç halinde olduğunu ifade etti.

Mutlu, konuyla ilgili olarak 'Bu konu biraz bilimsel bir değerlendirme gerektiriyor ancak biz de bu ihtimal üzerinde duruyoruz' diyerek gözlemler ile bilimsel veri arasındaki farkın altını çizdi.

Hamsi beklentisi ve ekonomik kaygılar:

Palamut avcılığındaki azalma ve maliyetlerin ardından hamsi sezonunun bölge için ekonomik açıdan kritik önem taşıdığı vurgulandı. Mutlu, 'Büyük balık küçük balığı her zaman yutar' atasözünü hatırlatarak palamutta yaşanan değişimin hamsiyi de etkileyebileceğini kaydetti.

Mutlu ayrıca, hamsinin Rusya rotası üzerindeki göç yollarında havaların soğumasıyla birlikte istenen boyutlarda olmasa bile gelmesinden umutlu olduklarını belirtti. Hamsi avcılığının bölge balıkçılarının ekonomik direnç kazanmasında belirleyici rol oynayabileceğini söyledi ve umutlu olduklarını ifade etti.

Genel olarak balıkçılar ve bölge temsilcileri, palamutta gözlemlenen değişimin nedenlerinin netleşmesi için uzmanların sismik araştırma faaliyetlerinin etkisini incelemesini bekliyor. Şu an için görünen gerçek, doğu Karadeniz'deki önceki yoğunluğun azalmış olması ve bunun balıkçılarda tedirginlik yaratmasıdır.

BOL OLDUĞU ZAMAN UCUZLAMASIN DİYE AVA ÇIKILMASIN DENİLEN PALAMUT ŞİMDİ KAYBOL