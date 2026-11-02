Türkiye ile Libya ilişkilerinde 5 milyar dolarlık ticaret hedefine yönelik ortak adımlar

Bolat ve Buşıha ikili ilişkileri ve ticaret hedefini ele aldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Libya Milli Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Süheyl Abdülmüttalib Buşıha İstanbul'da gerçekleştirilen 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki 500 yılı aşkın tarihî ve köklü ilişkilere atıf yapılarak karşılıklı ekonomi ve ticaret gündemi ele alındı.

ticari hedefler ve iş birliği imkanları:

Taraflar, dost ve kardeş Libya ile 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi doğrultusunda kararlılıklarını teyit etti. Toplantıda ticari ve ekonomik alandaki iş birliği fırsatları değerlendirildi ve mevcut ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar konuşuldu.

yatırım forumu ve müteahhitlik projeleri:

Görüşmede JETCO 1. Dönem Toplantısı ile eş zamanlı olarak Türkiye-Libya İş ve Yatırım Forumu düzenlenmesi arzusunun altı çizildi; amaç iş insanlarını bir araya getirerek ticari ilişkileri artırmak. Ayrıca, Libya'da ilk yurt dışı müteahhitlik projelerini üstlenen firmaların gündemdeki sorunlarının çözümünde kaydedilen ilerleme ele alındı.

yasal altyapı ve izlenecek adımlar:

Bakan Bolat, önümüzdeki dönemde Libya ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin yasal altyapısının geliştirilmesi de dahil olmak üzere çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Görüşme, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin sistematik biçimde derinleştirilmesine yönelik somut adımların atılmasının zeminini oluşturdu.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, LİBYA MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ EKONOMİ VE TİCARET BAKANI SÜHEYL ABDÜLMÜTTALİB BUŞIHA İLE GÖRÜŞTÜ