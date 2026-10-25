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Palancıoğlu Strazburg toplantısında Türkiye'nin çıkarlarını savunacak

Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 12 yıldır temsil ettiği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için 25-30 Ekim'de Strazburg'da olacak.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Palancıoğlu Strazburg toplantısında Türkiye'nin çıkarlarını savunacak

Melikgazi belediye başkanının Strazburg ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 12 yıldır ülkemizi temsil ettiği Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için 25-30 Ekim tarihlerinde Strazburg'a gidecek. Palancıoğlu, düzenli olarak ekim ve mart aylarında yapılan toplantılar ile Türkiye raportörlerinin hazırladığı raporlar çerçevesinde Strazburg ve Brüksel'deki oturumlara katıldığını ifade etti.

Toplantının gündemi ve temsil anlayışı

Palancıoğlu, son dönemde Avrupa Konseyi gündeminde öne çıkan Suriye ve terör konularında Türkiye aleyhine yürütülen çalışmalara karşı heyet olarak güçlü bir duruş sergilediklerini söyledi. Başkan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası alanda söz sahibi olduğunu vurgulayarak, bu toplantıda ülkenin çıkarlarının savunulacağını belirtti.

Yerel tecrübe paylaşımı ve önceki etkinlikler

Ayrıca Palancıoğlu, Strazburg Belediyesi'ndeki teknik çalışmalara başkan yardımcısı ve müdürleriyle birlikte iştirak ederek tecrübe paylaşımı yapacaklarını aktardı. Başkan, geçen yıl 4 Aralık 2023'te Kayseri'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Toplantısı'nın başarıyla tamamlandığını hatırlattı ve yapılacak temasların şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Palancıoğlu'nun katılımı, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası platformlardaki temsil kapasitesini güçlendirme çabalarının devamı niteliğinde olacak ve hem diplomatik hem de yerel düzeyde iş birliği kanallarının kullanılmasına zemin hazırlayacak.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; 12 YILDIR TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİĞİ AVRUPA...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; 12 YILDIR TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİĞİ AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ İÇİN STRAZBURG’A GİDECEK.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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