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Palandöken'de alevlenen otomobil çevrede paniğe yol açtı

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent 89. Sokak'ta seyir halindeki otomobil alev aldı, art arda patlamalar duyuldu; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Palandöken'de alevlenen otomobil çevrede paniğe yol açtı

Palandöken'de otomobil alev aldı

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yıldızkent semti 89. Sokak üzerinde öğleden sonra seyir halindeyken veya park halindeyken alev alan bir otomobil, çevrede paniğe neden oldu. Olay, edinilen bilgilere göre saat 16.15 sıralarında Eski Genel Müdürlük binası önünde başladı.

Meydana gelen patlamalar ve ilk etkiler:

Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarmasıyla birlikte otomobilde art arda patlamalar meydana geldi. Patlama sesleri çevredeki vatandaşlar arasında korku ve panik yarattı, bölgedeki hareketlilik arttı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin zamanında ve hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara ve diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılamaz hale gelerek demir yığınına döndü.

Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yetkililer, yangının nedenine dair çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALAN...

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALAN OTOMOBİL, PANİĞE NEDEN OLDU. ARAÇTA ART ARDA PATLAMALARIN YAŞANDIĞI YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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