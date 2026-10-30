Samsun'da fuar caddesi'nde kafa kafaya çarpışma: bir sürücü ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları:

İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Fuar Caddesi, Adnan Kahveci Parkı önünde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgiye göre 55 PK 455 plakalı aracı kullanan Yunus Emre O. kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen ABA 62 55 plakalı aracı kullanan Safa Abdurrahman U. ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların tedavisi:

Ağır yaralanan Yunus Emre O., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü Safa Abdurrahman U. ise çevredeki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma ve trafik akışı:

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yapıyor. Kaza nedeniyle Fuar Caddesi'nde trafik akışında aksamalar yaşanırken, yetkililer inceleme sonuçlarına göre kaza nedeninin belirleneceğini bildirdi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.