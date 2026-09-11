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Palandöken'de hayır çarşısı ile 300 öğrenciye eğitim seti ulaştı

Palandöken Kızılay Şubesi, bağışçılar ve gönüllülerle düzenlenen hayır çarşısıyla 300 öğrenciye çanta, kırtasiye ve battaniye desteği sağladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Palandöken'de hayır çarşısı ile 300 öğrenciye eğitim seti ulaştı

Palandöken Kızılay şubesi eğitim desteğini büyüttü

Erzurum'da Palandöken Kızılay Şubesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, bağışçıların ve gönüllülerin katkısıyla yaklaşık 300 öğrenciye çanta, kırtasiye seti ve battaniye dağıtıldı. Okulların açılmasına kısa süre kala gerçekleştirilen çalışma, ihtiyaç sahibi ailelere pratik bir destek sağladı.

Hayır çarşısının düzenlenmesi:

Şube tarafından organize edilen hayır çarşısında kadın birimi, gençlik kolları ve engelsiz birim gibi farklı birimler aktif rol aldı. Etkinlikte toplanan gelir ve bağışlarla anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için defter, kalem, kitap, suluk, boya, matara gibi temel kırtasiye malzemelerinden oluşan setler hazırlandı ve çantalara yerleştirildi.

Hazırlık süreci gönüllülerin koordinasyonuyla ilerledi; malzemeler düzenli paketler halinde ayrıldı ve ailelere ulaşım sürecinin kolay olması amacıyla davet yöntemi benimsendi. Şubenin telefonla bilgilendirme yaparak aileleri getirmesini sağlaması, dağıtımın düzenli ve ihtiyaç sahiplerine öncelik verilerek yapılmasına imkan verdi.

Dağıtım ve şubenin mesajı:

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen kırtasiye ve çanta dağıtımının bir kez daha gerçekleştirmenin mutluluğunu vurguladı. Çiçek, emeği geçenlere teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Dağıtım sırasında ayrıca yaklaşan kış göz önünde bulundurularak ailelere battaniye setleri de verildi. Şube yetkilileri, mevcut kaynakları etkin kullanarak hem eğitim ihtiyaçlarını hem de kış dönemi ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinlik, toplumdaki dayanışma örneği olarak kayda geçti; bağışçılar, gönüllüler ve Kızılay şubesi arasındaki iş birliği, yerel düzeyde eğitime erişimi destekleyen somut bir adım olarak öne çıktı. Şube yetkilileri, benzer çalışmaların devam edeceğini ifade etti ve destek veren herkese teşekkür etti.

Kızılay Palandöken&#039;den öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği

Kızılay Palandöken'den öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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