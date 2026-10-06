Palandöken'de kapıyı paylaşan misafir: genel müdürün eliyle beslediği tilki

Palandöken'de kapıda buluşma

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney çetin kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan bir tilkinin otel kapısına kadar yaklaşmasıyla karşılaştı. O anlar kameraya yansıdı; Güney, tilkiyi ürkütmeden kendi elleriyle besleyerek can suyu verdi.

otelin yaklaşımı:

Tesis yönetimi, yalnızca misafir memnuniyetine değil, aynı zamanda yaban hayatına ve sokak hayvanlarına karşı sorumluluğa da öncelik verdiklerini vurguluyor. İşletme yetkilileri, bu tutumlarını "İyilik iyidir" mottosuyla özetleyerek, zorlu kış koşullarında desteğin süreceğini belirtti. Olay çevredekilerden büyük takdir topladı ve sosyal sorumluluk örneği olarak değerlendirildi.

yaban hayatı, hizmet kalitesi ve algı:

Yaban hayatıyla kurulan bu doğrudan ve dikkatli bağ, Palan Otel'in hizmet anlayışını tamamlıyor; hem hizmet kalitesi hem de marka prestiji açısından olumlu yansımalar yaratıyor. Genel müdürün davranışı, tesisin çevre bilincine verdiği önemi somutlaştırırken, Palandöken bölgesinde doğaya duyarlı işletmecilik yaklaşımının örneklenmesine katkı sağladı. (ERZ-AT)

Palandöken’de ısıtan görüntü: Kapıya gelen tilkiyi eliyle besledi