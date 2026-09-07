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Palandöken'de kontrolü kaybeden hafif ticari araç ağaca çarptı

Palandöken Yenişehir mevkiinde gece kontrolden çıkan hafif ticari araç orta refüje çıkarak ağaca çarptı; biri kadın biri erkek iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Palandöken'de kontrolü kaybeden hafif ticari araç ağaca çarptı

Kaza detayları:

Erzurum’un Palandöken ilçesi Yenişehir 2. Marketler mevkiinde dün gece meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Araç, orta refüje çıkarak burada bulunan bir ağaca çarptı ve çarpmanın etkisiyle araçtan dumanlar yükseldi.

Kazanın oluş şekli çevredeki görgü tanıklarının ifadeleri ve araçtaki hasar ile tutarlı olup, olay yerinde ilk belirlemelere göre yolcu sayısı iki olarak kaydedildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan biri kadın biri erkek iki yaralı, itfaiye ekiplerinin yoğun ve zamanla yarışan çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada yara durumlarının ayrıntıları resmi sağlık kurumları tarafından değerlendirilmektedir.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Kaza sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı ve olay yerinde inceleme başlattı. Çarpmanın nedenine ilişkin tahkikat sürdürülürken, araçta teknik inceleme yapılacağı ve olayın ayrıntılarının kolluk kuvvetleri tarafından açıklanacağı bildirildi.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK AĞACA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ...

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK AĞACA ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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