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Palandöken'de otel müdürünün eliyle beslediği tilki, doğa sorumluluğunu öne çıkardı

Palandöken'deki Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, yiyecek bulmakta zorlanan tilkiyi kapıda ürkütmeden eliyle besledi; işletme doğa duyarlılığını vurguladı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:46

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Palandöken'de otel müdürünün eliyle beslediği tilki, doğa sorumluluğunu öne çıkardı

Palandöken'de otel yöneticisinden yaban hayatına yakınlık

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Palandökende yer alan Palan Otelin Genel Müdürü Ali Güney, çetin kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan bir tilkiyi otel kapısına kadar yaklaşınca eliyle besledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı ve tesisin doğaya bakışını gözler önüne serdi.

tilkiyle kurulan dikkat çekici temas:

Otel yönetimi, tilkiyi ürkütmeden yaklaşan müdürün nazik davranışının hem konuklar hem de çevredekiler tarafından takdir edildiğini belirtti. Görüntülerde, hayvanın otel kapısına kadar gelip yardım bekler bir hale geldiği, genel müdürün ise soğukkanlılıkla ve özenle yiyecek verdiği görülüyor. Bu davranış, tesisin misafir memnuniyetinin yanı sıra yaban hayatına karşı sorumluluğunu da vurguluyor.

işletmenin vizyonu ve kamuoyu yorumu:

Palan Otel yetkilileri, "İyilik İyidir" mottosuyla hareket ettiklerini ve Palandöken’in zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarına ve yaban hayatına destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Bu yaklaşım, otelin hizmet kalitesi ve marka prestijinin yanında çevre bilincine verdiği değerin de somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN PALANDÖKEN’DE BULUNAN PALAN OTEL GENEL MÜDÜRÜ ALİ...

TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN PALANDÖKEN’DE BULUNAN PALAN OTEL GENEL MÜDÜRÜ ALİ GÜNEY, ÇETİN KIŞ ŞARTLARINDA YİYECEK BULMAKTA ZORLANARAK OTEL KAPISINA KADAR GELEN BİR TİLKİYİ ELİYLE BESLEDİ. GENEL MÜDÜRÜN YABAN HAYATINA GÖSTERDİĞİ BU DUYARLILIK KAMERALARA YANSIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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