Sis sabah trafiğini yavaşlattı: Diyarbakır’da görüş mesafesi azaldı

Sis kent yaşamını etkiledi

Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, şehir merkezinde yer yer etkisini artırdı. Etkili olan sis, özellikle alçak kesimlerde görüş mesafesini olumsuz etkileyerek ulaşımda yavaşlamaya neden oldu.

Sürücülerin aldığı önlemler:

Sürücüler, görüşün düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını yakıp hızlarını düşürdü. Ayrıca birçok sürücü, güvenli sürüş için takip mesafesini koruyup daha dikkatli manevra yapmaya özen gösterdi.

Trafikte gözlemlenen durum:

Sis nedeniyle trafikte akışın yavaşladığı, sürücülerin temkinli ilerlediği görüldü. Yoğunluğun devam ettiği noktalarda sürücüler kısa mesafeli hızlanma ve ani frenlerden kaçınarak güvenliğe öncelik verdi.

Kent genelinde sisin etkisi yer yer hissedilmeye devam ederken, sürücülerin far kullanımı ve takip mesafesine dikkat etmesi, olası riskleri azaltmaya yardımcı oldu.

DİYARBAKIR'DA ETKİLİ OLAN SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ.