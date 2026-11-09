Melek'in ölümündeki sır perdesi aralandı: dayısının eşi silahı ateşlediğini itiraf etti

Olayın gelişimi:

Olay, 2 Kasım saat 16.30 sıralarında Adana’nın Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 362 Sokak’taki tek katlı evde meydana geldi. Mersin’de tarım işçisi olarak yaşayan Hüseyin Can B., eşi Bahriye Güzel B. ve babası Aydın B., ablasının yanına zeytin toplamaya gelmişti. Aile tarladan döndüğünde, evde bulunan 13 yaşındaki Melek Göçer başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İlk müdahaleyi yapan dayı Hüseyin Can B., Melek’i Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yeğeninin trafik kazası geçirdiğini söyleyen Hüseyin’in ilk ifadesi, doktorların muayenesinde mermi girişinin sol kaş üzerinde tespit edilmesiyle çelişti. Melek, daha sonra Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilip ameliyata alındı; ancak 5 Kasım’da hayatını kaybetti ve Ceyhan Yeni Mezarlığı’na defnedildi.

Soruşturma ve ifadeler:

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada polis ekipleri, aralarında baba Mehmet Göçer, dayı Hüseyin Can B. ve eşi Bahriye Güzel B. olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Bahriye Güzel B. polise verdiği yeni ifadede silahı kendisinin ateşlediğini kabul etti.

Bahriye ifadesinde, ilk evliliği sırasında eski eşinden aldığı tehditler nedeniyle eşiyle korunma amaçlı tabanca bulundurduklarını, silahı Mersin’den Ceyhan’a getirdiklerini ve olay günü yatağın içine sakladığını söyledi. Olay anını anlatırken, tabancayı yataktayken eline aldığını, kabzasını tutmayıp avucunda yan bir şekilde dururken şarjör çıkarma düğmesine bastığını ve bir anda silahın ateş aldığını belirtti. Bahriye, Melek’in başının duvara yaslandığını ve hemen sonra bayıldığını ifade etti.

Buluntular ve tutuklamalar:

Soruşturma kapsamında Bahriye’nin beyanına göre polis ekipleri olayda kullanılan tabanca ile boş kovanı bulup muhafaza altına aldı. Bahriye, boş kovanı rögar içine attığını, tabancayı kırmızı bir beze sarıp eşinin akrabasının evine sakladığını söylediğini belirtti. Ayrıca, korktuğu için olayın ilk başta polise anlatılamadığını ama daha sonra samimi şekilde itiraf ettiğini ve attığı yeri gösterdiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can B. ile eşi Bahriye Güzel B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın kaza mı yoksa kastlı bir eylem mi olduğuna ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma, soruşturmayı yürüten makamların tıp raporlarıyla birlikte ifadeleri, olayın meydana geldiği evdeki bulgular ve ele geçirilen deliller ışığında derinleştiriliyor. Kamuoyuna yansıyan anlatımların çelişkileri ve delillerin değerlendirilmesi, olayın hukuki niteliğinin belirlenmesinde belirleyici olacak.

Önemli not: Olayla ilgili açık yönlerin ve soruşturmanın sonucu adli sürecin tamamlanmasıyla netleşecek.

MELEK GÖÇER