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Palandöken'in kalbinde turizmle iç içe Beri Piri Komu'nun yaşamı

Palandöken’de Beri Piri Komu, turizme yakın bir geleneksel yerleşim; hayvancılık, kışta azalan hane sayısı ve teleferikle ulaşım öne çıkıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:57

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Palandöken'in kalbinde turizmle iç içe Beri Piri Komu'nun yaşamı

yerleşim, geçim ve nüfus:

Erzurum sınırları içinde, Palandöken Kayak Merkezi sınırlarında yer alan Beri Piri Komu, şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yerleşim, geçimini büyük ölçüde hayvancılıkla sağlıyor; yaz aylarında yaklaşık 10 hane ikamet ederken kışın bu sayı 4-5 haneye kadar düşüyor. Kış döneminde komda kalan kişi sayısı yaklaşık 20 olarak belirtiliyor.

Mevsimlerin etkisi günlük yaşamı ve sürü büyüklüklerini doğrudan belirliyor. Yazın hayvan sayısını artıran aileler, kışın beslenme imkânlarının azalması ve uzun süren soğuklar nedeniyle sürülerini küçültüyor. Turizm tesislerinin hemen yanı başında yer alan kom, bu nedenle hem modern hizmetlere yakın hem de geleneksel kırsal yaşamı koruyan bir yapıya sahip.

ulaşım, acil durum ve destek:

Kış aylarında yoğun kar ve kapalı yollar nedeniyle ulaşım zorlaşıyor; bununla birlikte kom sakinleri kayak tesislerinin teleferik sistemlerini kullanarak yerleşime ulaşıyor. Acil durumlarda ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri devreye giriyor ve bölge halkı bu destekten memnuniyetle söz ediyor.

Kom sakinleri karla mücadele ve acil müdahale süreçlerini pratik çözümlerle aşabiliyor; araçla otel yakınlarına park edip yürümek, teleferik veya zaman zaman snowtrack ve kar motorlarıyla ulaşım sağlamak bunlardan bazıları.

kom sakinlerinin bakışı:

Kom sakinlerinden 61 yaşındaki, 6 çocuk sahibi Kasım Seylan, yaşam koşullarını ve bölgede hissettikleri desteği şöyle aktarıyor: Beri Piri Komu’nda genellikle hayvancılıkla uğraştıklarını, yazın ulaşımın rahat olduğunu, kışın ise teleferiklerle çıkabildiklerini belirtiyor. Seylan, JAK ekiplerinden gerektiğinde destek aldıklarını ve bazen otelin yakınlarına araç park edip yürüdüklerini ifade ediyor.

Seylan bölgede yaşamaktan memnun olduklarını vurgulayarak Palandöken’in yazının kısa, kışının ise uzun sürdüğünü anlatıyor. Eskiden daha fazla kar yağdığını, şimdi durumun değiştiğini ancak kar ve soğuğa alışkın olduklarını söylüyor ve devletin sağladığı destek için, "Devlet hepimizin yanında. Allah devletin eksiğini vermesin," diyerek memnuniyetini dile getiriyor.

Palandöken'in turizm potansiyeliyle iç içe yaşayan Beri Piri Komu, zorlu coğrafi şartlara rağmen geleneksel üretim biçimlerini sürdüren küçük bir topluluk olarak dikkat çekiyor. Turizm altyapısına yakınlığı, bölge halkına hem kolaylıklar hem de mevsimsel zorluklar getiriyor; kom sakinleri ise bu denge içinde yaşamlarını devam ettiriyor.

ERZURUM’DA PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BERİ PİRİ KOMU’NDA, TURİZM...

ERZURUM’DA PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BERİ PİRİ KOMU’NDA, TURİZM TESİSLERİYLE İÇ İÇE GELENEKSEL YAŞAM DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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