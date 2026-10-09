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Palu kalesi çevresinde beklenmedik konuklar: nesli tehlikedeki dağ keçileri

Palu Kalesi eteklerinde sürü halinde görülen, nesli tehlikedeki ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:14

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Palu kalesi çevresinde beklenmedik konuklar: nesli tehlikedeki dağ keçileri

Palu kalesi çevresinde beklenmedik konuklar: nesli tehlikedeki dağ keçileri

Elazığ'ın Palu ilçesindeki tarihi Palu Kalesi çevresinde sürü halinde dağ keçileri görüldü. Bölgeyi gezen vatandaşlar, kalenin alt kısımlarında dolaşan hayvanları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

gözlemin ayrıntıları:

Görüntülenen dağ keçileri, kısa bir süre bölgeyi aralayıp dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Vatandaşların kaydettiği görüntüler, hayvanların kalenin etrafındaki doğal yaşam alanını kullandığı izlenimini verdi.

koruma ve yerel farkındalık:

Bu türün nesli tükenme tehdidi altında olduğu ve avlanması yasaklanan hayvanlar arasında yer aldığı biliniyor. Görüntülerin paylaşılması, yerel halkın ve ziyaretçilerin korunma önlemlerine ilişkin farkındalığını artırdı.

Gözlemler, tarihi alanlarla doğal yaşam arasındaki hassas ilişkinin önemini bir kez daha gösterirken, bölgedeki türlerin korunmasına yönelik dikkat ve gözetimin gerekliliğini öne çıkardı.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDEKİ TARİHİ PALU KALESİ ÇEVRESİNDE SÜRÜ HALİNDE DAĞ KEÇİLERİ...

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDEKİ TARİHİ PALU KALESİ ÇEVRESİNDE SÜRÜ HALİNDE DAĞ KEÇİLERİ GÖRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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