Pandemide köye dönüp kaz çiftliğini büyüttü, üretimi Kars dahil talep görüyor

Köyden başlayan üretim hikâyesi:

Korona virüs pandemisi sırasında İstanbul'daki işlerinin durması üzerine 2020'de ailesiyle birlikte Kastamonu'nun Devrekani ilçesi Doğuörcünler köyüne dönen 50 yaşındaki esnaf Suat Bayramoğlu, burada kaz yetiştiriciliğine başladı. İnşaat malzemeleri işiyle uğraşırken yön değiştiren Bayramoğlu, 130 kaz ile başladığı üretimi yaklaşık 5,5 yılda 600 damızlık seviyesine çıkardı. Üretimini özenle sürdüren çiftlik, özellikle Türkiye'nin tanınan kaz üretim merkezlerinden Kars başta olmak üzere farklı illerden yoğun talep alıyor.

Üretim, ırk seçimi ve teknik kapasite:

Bayramoğlu, tercihlerini 'büyük gri ırkı' üzerinden kurduğunu ve bu ırkın hem et hem yumurta verimliliği bakımından avantaj sağladığını belirtiyor. Sözlerine göre bu ırk orijinal yapısıyla 10,5 kiloya kadar çıkabiliyor; hem etçi hem yumurtacı özellik taşıyor. Çiftlikte bir kuluçka makinesi ile aynı anda bin 200 yumurta kapasitesi bulunuyor ve ortalama bin civciv çıkıyor. Bayramoğlu, ihtiyaç halinde kapasiteyi artırabileceklerini ancak sağlıklı ve verimli sürü için yaklaşık bin civarının ideal olduğunu vurguluyor.

Pazar, talep ve sosyal medya etkisi:

Sosyal medya üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşan çiftliğin sayfasında 45 bin takipçi var. Bayramoğlu, 'Ne kadar üretirsek üretelim taleplere yetişemiyoruz' diyerek talebin yüksekliğine dikkat çekiyor. Takipçilerinin yaklaşık yüzde 20'sinin yurt dışında yaşadığını; Azerbaycan, Irak ve Afrika ülkelerinden de alıcıların bulunduğunu aktarıyor. Çiftlik, civciv, döllenmiş yumurta ve damızlık satışının yanı sıra ırk farklılığı olmadığı sürece diğer çiftliklerin yetiştirmesine de teknik destek sağlıyor.

Bayramoğlu, kaz yetiştiriciliğinin görece kolay olması nedeniyle ailece işin içinde olduklarını söylüyor; 10 yaşındaki kızı Elif Sare'nin bile 600 damızlığı idare edebildiğini belirtiyor. Kızının ifadesiyle 'ben 5 yaşından beri buradayım, kazlarla ilgilenmekten mutluyum' sözleri, aile katılımının ve işin dönüşümünün göstergesi olarak öne çıkıyor.

Üretimde devlet ve yerel yönetim desteklerini de alan Bayramoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç'a teşekkür etti. Mevcut üretim modelini sürdürürken talebe yanıt verme konusunda zaman zaman sıkıştıklarını söyleyen üretici, arzı artırma potansiyelinin bulunduğunu ancak kalite ve sağlık standardından ödün vermemeyi önceliğe koyduklarını belirtiyor.

ÜRETİMDE AMAÇLARININ ÇOK SAYIDA KAZ YETİŞTİRMEK OLMADIĞINI SÖYLEYEN SUAT BAYRAMOĞLU, "HEDEFİMİZ ŞU, ÇOK KAZ YAPMAK MESELE DEĞİL. ÇOK KAZ YAPIP 3 BİN TANE KAZ YAPMASI BİZİM İÇİN ÇOK KOLAY" DEDİ.