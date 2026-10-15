Panelvanda motor alev aldı Cide yolunda araç kullanılamaz hale geldi

Kastamonu-Cide karayolunda panelvan motorunda yangın

Olay, Cide ilçesinde Kastamonu-Cide karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide istikametinde seyir halinde olan panelvanın motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü ancak yoğun alev ve dumandan dolayı araç kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma:

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ PANELVAN ARAÇTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KULLANILDI. YANGINDA ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ.