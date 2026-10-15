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Panelvanda motor alev aldı Cide yolunda araç kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yolda panelvanın motorunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araç kullanılamaz oldu, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Panelvanda motor alev aldı Cide yolunda araç kullanılamaz hale geldi

Kastamonu-Cide karayolunda panelvan motorunda yangın

Olay, Cide ilçesinde Kastamonu-Cide karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cide istikametinde seyir halinde olan panelvanın motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü ancak yoğun alev ve dumandan dolayı araç kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma:

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KASTAMONU&#039;NUN CİDE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ PANELVAN ARAÇTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ PANELVAN ARAÇTA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KULLANILDI. YANGINDA ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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