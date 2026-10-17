Park halindeki elektrikli otomobil Araklı'da yanarak kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, dün gece Trabzon'un Araklı ilçesi Merkez Mahallesi Okullar Bölgesi'nde H.A.'ya ait Skywell marka elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Park halindeki araçta başlayan alevler çevrede paniğe neden oldu.

Müdahale ve olay yerinde yaşananlar:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında araçta patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale sırasında yangın battaniyesi de kullandı ve alevler kontrol altına alındı.

Can kaybı yok, soruşturma başlatıldı:

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, elektrikli otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için olayla ilgili inceleme başlattı.

TRABZON’UN ARAKLI İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. YANGINDA ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.