Park halindeki kamyonda çıkan yangın Kızıltepe'de büyük hasara yol açtı

olayın yeri ve müdahale:

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

hasar ve inceleme:

Yangın sonucu kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR KAMYONDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.