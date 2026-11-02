Dolar 49,9411 +0,02%
Euro 56,0479 +0,59%
Bist 10.843,67 +0,78%
Altın Gram 6.270,52 +0,16%
EUR/USD 1,1212 +0,41%
Brent Petrol 108,74 -4,13%
--°

Park halindeki otomobil Kayapınar'da alevlere teslim oldu

Mezopotamya Mahallesi'nde park halindeki otomobil dün akşam alev aldı; 112'ye ihbarla itfaiye ve polis sevk edildi, yangın söndürüldü, yaralanan yok.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Park halindeki otomobil Kayapınar'da alevlere teslim oldu

Park halindeki otomobil Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde alev aldı

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Müdahale ve güvenlik:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü; olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkili ekipler, yangının nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

DİYARBAKIR&#039;DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

DİYARBAKIR'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: iki şüpheli tutuklandı
images

Ereğli'de 3 araçlı zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı
images

Kulu'da yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın evinde yaşamını yitirdi
images

Muğla'da aranan üç hükümlü yakalandı: üzerlerinde 37 yıl 3 ay 23 gün kesinleşmiş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kardeşköyspor’un kadrosuna kadın yardımcı antrenör

Kızılay Sokağı’nda on binlerce öğrenciye afet, ilk yardım ve gönüllülük eğitimi

Düzce'de uyuşturucu operasyonu: iki şüpheli tutuklandı

Braille ile Kur'an'a erişim kolaylaştı: 9 öğrenciye 30 cüzlük teslim edildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde