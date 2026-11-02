Park halindeki otomobil Kayapınar'da alevlere teslim oldu

Park halindeki otomobil Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde alev aldı

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Müdahale ve güvenlik:

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü; olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkili ekipler, yangının nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

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