Parklardan Didyma'ya: Didim'in zeytini üretimden sofraya ulaşıyor

Didim Belediyesi parklardaki zeytinleri hasada başladı

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki park ve yeşil alanlarda yetişen zeytinlerde hasat çalışmalarına başladı. Dalından özenle toplanan zeytinler, sıkım için zeytinyağı fabrikasına gönderiliyor; elde edilen ürün ise Didyma markasıyla şişelenerek belediyenin satış noktalarından halkın erişimine sunuluyor.

Hasat ve üretim süreci:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü hasat, toplama aşamasından sıkıma kadar titizlikle gerçekleştiriliyor. Toplanan zeytinler, sıkım işlemiyle zeytinyağına dönüştürülüyor ve Didyma zeytinyağı adıyla paketleniyor. Bu akış, belediyenin kendi alanlarından elde ettiği ürünleri değerlendirme ve yerel markayı güçlendirme hedefiyle uyumlu bir üretim hattı oluşturuyor.

Belediye üretimi, parklardaki zeytinleri doğrudan kullanmanın ötesinde, kentteki zeytin kültürünü görünür kılıyor; hasattan üretime, üretimden sofraya uzanan bir yerel değer zinciri ortaya çıkıyor.

Yerel üreticiye destek ve pazar alanı:

Belediye uygulaması, Didim’in zeytin üreticilerinin emeğini de simgeliyor. Parklardaki hasat, kentte yıl boyunca çalışan üreticilerin alın terini hatırlatırken, belediyenin kurduğu ve desteklediği Zeytin Pazarı ile üreticilerin ürünlerini aracı olmadan doğrudan tüketiciye ulaştırması teşvik ediliyor.

Bu yaklaşım, hem üreticinin kazancının korunmasına hem de halkın yerel ürüne erişiminin kolaylaşmasına katkı sağlıyor. Toprağın hazırlanmasından ağacın bakımına, hasattan sıkıma kadar uzanan süreç, Didim’in kuşaktan kuşağa aktarılan üretim kültürünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Didim’in zeytini; toprağımızın, üreticimizin emeğinin ve bu kentin köklü üretim kültürünün bir parçası. Parklarımızdaki zeytinleri çalışma arkadaşlarımızın elleriyle topluyor, değerlendiriyor ve Didyma zeytinyağına dönüştürüyoruz. Bizim için asıl önemli olan, Didim’in toprağında üreten insanımızın emeğinin karşılığını alabilmesi. Zeytin Pazarımızda üreticilerimizin ürünlerini aracı olmadan, doğrudan ve uygun şartlarda halkımıza ulaştırmasını teşvik ediyoruz. Üreticimizin emeğini koruyan, halkımızın da yerel ürüne doğrudan erişebildiği bu anlayışı büyütmek istiyoruz. Toprağımıza, üreticimize ve Didim’in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Didim Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki zeytinleri üretime kazandırma çalışmasıyla hem belediye markasını güçlendiriyor hem de kentteki zeytin üretim kültürünün yaşatılmasına katkı sunuyor.

DİDİM BELEDİYESİ, ZEYTİN HASADINA BAŞLADI