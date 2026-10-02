Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

Parklardan Didyma'ya: Didim'in zeytini üretimden sofraya ulaşıyor

Didim Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki zeytinleri toplayıp Didyma zeytinyağına dönüştürerek üreticiyi ve yerel ekonomiyi destekliyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Parklardan Didyma'ya: Didim'in zeytini üretimden sofraya ulaşıyor

Didim Belediyesi parklardaki zeytinleri hasada başladı

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki park ve yeşil alanlarda yetişen zeytinlerde hasat çalışmalarına başladı. Dalından özenle toplanan zeytinler, sıkım için zeytinyağı fabrikasına gönderiliyor; elde edilen ürün ise Didyma markasıyla şişelenerek belediyenin satış noktalarından halkın erişimine sunuluyor.

Hasat ve üretim süreci:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü hasat, toplama aşamasından sıkıma kadar titizlikle gerçekleştiriliyor. Toplanan zeytinler, sıkım işlemiyle zeytinyağına dönüştürülüyor ve Didyma zeytinyağı adıyla paketleniyor. Bu akış, belediyenin kendi alanlarından elde ettiği ürünleri değerlendirme ve yerel markayı güçlendirme hedefiyle uyumlu bir üretim hattı oluşturuyor.

Belediye üretimi, parklardaki zeytinleri doğrudan kullanmanın ötesinde, kentteki zeytin kültürünü görünür kılıyor; hasattan üretime, üretimden sofraya uzanan bir yerel değer zinciri ortaya çıkıyor.

Yerel üreticiye destek ve pazar alanı:

Belediye uygulaması, Didim’in zeytin üreticilerinin emeğini de simgeliyor. Parklardaki hasat, kentte yıl boyunca çalışan üreticilerin alın terini hatırlatırken, belediyenin kurduğu ve desteklediği Zeytin Pazarı ile üreticilerin ürünlerini aracı olmadan doğrudan tüketiciye ulaştırması teşvik ediliyor.

Bu yaklaşım, hem üreticinin kazancının korunmasına hem de halkın yerel ürüne erişiminin kolaylaşmasına katkı sağlıyor. Toprağın hazırlanmasından ağacın bakımına, hasattan sıkıma kadar uzanan süreç, Didim’in kuşaktan kuşağa aktarılan üretim kültürünün önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Didim’in zeytini; toprağımızın, üreticimizin emeğinin ve bu kentin köklü üretim kültürünün bir parçası. Parklarımızdaki zeytinleri çalışma arkadaşlarımızın elleriyle topluyor, değerlendiriyor ve Didyma zeytinyağına dönüştürüyoruz. Bizim için asıl önemli olan, Didim’in toprağında üreten insanımızın emeğinin karşılığını alabilmesi. Zeytin Pazarımızda üreticilerimizin ürünlerini aracı olmadan, doğrudan ve uygun şartlarda halkımıza ulaştırmasını teşvik ediyoruz. Üreticimizin emeğini koruyan, halkımızın da yerel ürüne doğrudan erişebildiği bu anlayışı büyütmek istiyoruz. Toprağımıza, üreticimize ve Didim’in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Didim Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki zeytinleri üretime kazandırma çalışmasıyla hem belediye markasını güçlendiriyor hem de kentteki zeytin üretim kültürünün yaşatılmasına katkı sunuyor.

DİDİM BELEDİYESİ, ZEYTİN HASADINA BAŞLADI

DİDİM BELEDİYESİ, ZEYTİN HASADINA BAŞLADI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy yolunda başına ambalaj sıkışan kirpiyi dalıyla kurtaran vatandaş
images

Almanya kararı dijital reklam sorumluluğunda çığır açtı
images

Afyonkarahisar'ın sesi: Erkmenli hafız Ege ikincisi oldu
images

Kaymakam Türker’den sıcak ev ziyaretleri: yaşlılarla hasbihal

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Almanya kararı dijital reklam sorumluluğunda çığır açtı

Afyonkarahisar'ın sesi: Erkmenli hafız Ege ikincisi oldu

Spor ve sosyal hayatı birlikte kucaklayan yalılar: Neva Yalı ve Riva Yalı

Miniklerle yangın bilinci: Yunusemre'de itfaiyecilik eğitimi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı