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Parkta yakalanan 17 yaşındaki firari hakkında 152 yıl hapis cezası

Manisa'da parkta yakalanan 17 yaşındaki H.S.'nin, dört ildeki 65 hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapisle arandığı tespit edildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Parkta yakalanan 17 yaşındaki firari hakkında 152 yıl hapis cezası

Manisa'da gözaltı:

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 709 Sokak'ta yer alan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkında durumundan şüphelenilen H.S. (17) polis ekiplerince durdurularak gözaltına alındı.

sorgu ve arama sonuçları:

Şüpheliye ilişkin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemelerince kendisi hakkında açılmış 65 ayrı hırsızlık dosyası bulunduğu ve toplamda 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla firari olarak arandığı belirlendi.

işlemler ve teslim:

Gözaltına alınan H.S.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirtilen çerçevede suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANAN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİNİN, 65 AYRI...

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANAN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİNİN, 65 AYRI HIRSIZLIK DOSYASINDAN TOPLAM 152 YIL 5 AY 19 GÜN HAPİS CEZASIYLA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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