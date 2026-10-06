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Paşabayır’dan örnek olacak Umuda Yolculuk kampanyası genişliyor

Bandırma Paşabayır’da yürütülen 'Umuda Yolculuk' kampanyası, toplanan plastik kapaklarla engelli ve hasta bireylere medikal destek sağlamaya devam ediyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Paşabayır’dan örnek olacak Umuda Yolculuk kampanyası genişliyor

Paşabayır’dan başlayan dayanışma ağı:

Bandırma’nın Paşabayır Mahallesi’nde sürdürülen 'Umuda Yolculuk' plastik kapak kampanyası, engelli bireyler ve ihtiyaç sahibi hastaların medikal gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik somut destekler sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında toplanan kapaklar düzenli olarak Paşabayır Mahalle Muhtarlığı binasına ulaştırılıyor ve geri dönüşümden elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine malzeme sağlanıyor.

Kampanyanın ulaştığı medikal destekler:

Mahalle muhtarı Belgin Şentürk’in aktardığına göre kampanyadan elde edilen katkılarla bugüne kadar havalı yatak, walker, koltuk değneği, hasta tuvaleti, hasta bezi, yatak ve tekerlekli sandalye gibi çeşitli medikal malzemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Bu destekler, evde bakım gereksinimi olan aileler için maddi ve lojistik açıdan önemli bir yükü hafifletiyor.

Muhtar dayanışması ve teşekkür:

Projeye sürekli katkı veren Akçapınar Mahalle Muhtarı ve Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Hüseyin Kocabıyık, kampanyaya verdiği destek nedeniyle Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk tarafından teşekkür plaketiyle onurlandırıldı. Şentürk, ziyaret sırasında kampanyanın her geçen gün büyüdüğünü ve daha fazla kişiye ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

Şentürk, katkılar sayesinde kampanyanın önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak, "Bu kampanyamızda 11 ve 12’nci engelli aracımızı ve çeşitli medikal ürünlerimizi almamıza vesile olan Akçapınar Mahalle Muhtarımız ve Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanımız Hüseyin Kocabıyık’a, engelli bireylerimiz ve hasta yakınlarımız adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Katılım çağrısı ve sürdürülebilirlik:

Paşabayır Mahalle Muhtarlığı, kampanyanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini duyurdu ve vatandaşlardan plastik kapak toplamaya devam etmelerini istedi. Toplanan kapaklar Paşabayır Mahalle Muhtarlığı binasına ulaştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor; elde edilen gelirler doğrudan medikal ihtiyaçların teminine yönlendiriliyor.

Mahalle yetkilileri, yerel işbirlikleri ve muhtar dayanışmasının örnek bir model oluşturduğunu belirterek, kampanyanın benzer girişimler için de ilham kaynağı olmasını hedefliyor.

BİR KAPAKLA BAŞLADI, UMUDA DÖNÜŞTÜ, 12 ENGELLİ ARACA ULAŞILDI

BİR KAPAKLA BAŞLADI, UMUDA DÖNÜŞTÜ, 12 ENGELLİ ARACA ULAŞILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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