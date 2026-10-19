Patnos'ta 14 yaşında çıraklıktan ustalığa uzanan berberlik öyküsü

Patnos'ta berberlik yolculuğu:

Yusuf Alkan, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 14 yaşında çırak olarak başladığı berberlik mesleğinde yıllar içinde ustalığa ulaştı. Mesleğe erken yaşta adım atan Alkan, geleneksel el becerilerini korurken aynı zamanda güncel saç modalarını da takip ediyor.

Çıraklık döneminde edindiği tecrübeyi zamanla geliştirip kendi stilini oturtan Alkan, müşterilerinin taleplerine göre farklı kesimler uyguluyor. İşini sahiplenmenin, ustalığa giden yolda en önemli unsur olduğunu vurguluyor.

Gençlerin tercihleri ve sosyal medyanın etkisi:

İlçede özellikle gençler, sosyal medyada gördükleri modelleri tercih ediyor. Son dönemde Fransız saç kesimleri öne çıktığı belirtilirken, Alkan da bu talepleri karşılayacak teknikleri uygulamaya özen gösteriyor. Moda ve talep arasındaki ilişkiye dikkat eden usta, müşterinin isteğini biçimlendirmek için kesim sırasında iletişimi önemsiyor.

Müşteri ilişkileri ve mesleğe bakış:

Alkan, mesleğe dair duygularını şu sözlerle aktarıyor: ‘Önce çıraktım, sonra usta oldum. 14 yaşımdan beri bu mesleği devam ettiriyorum. İnsan yaptığı mesleği sahiplenirse daha güzel oluyor. Bazen biri geliyor, ‘Abi saçımı şu modelden kes’ diyor. Yanında babası veya başka biri ‘Böyle olmaz’ diyebiliyor. Ben herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Sonuçta müşterinin de kendi tercihi var’.

Yusuf Alkan'ın hikâyesi, küçük ilçelerde bile mesleğe bağlılık ve güncel trendlere uyumun nasıl bir arada yürütülebileceğini gösteriyor. Ustalık, teknik beceri kadar müşteriyle kurulan güvene de dayanıyor.

Ağrı’da 14 yaşında başladığı berberlik mesleğinde usta oldu