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Patnos'ta denetimli serbestlik yükümlüleri camilerin bakımında görev aldı

Patnos'ta denetimli serbestlik yükümlüleri, kamu yararına ücretsiz çalışma kapsamında ilçedeki camilerde temizlik ve bakım çalışması yaptı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Patnos'ta denetimli serbestlik yükümlüleri camilerin bakımında görev aldı

Patnos'ta denetimli serbestlik yükümlüleri camilerin bakımında görev aldı

Patnos ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma sorumluluğu kapsamında camilerde kapsamlı temizlik ve bakım faaliyetleri yürüttü. Çalışmalar, ibadet alanlarının daha düzenli ve hijyenik olmasını hedefledi.

çalışmanın kapsamı:

Gerçekleştirilen faaliyetlerde camilerin çeşitli bölümlerinde detaylı temizlik, çevre düzenlemesi ve küçük bakım işleri yapıldı. Yapılan işlerde yükümlüler, yetkililerin gözetiminde belirlenen program dahilinde görev aldı ve ibadethanelerin kullanım şartlarını iyileştirmeye odaklandı.

toplumsal etkiler:

Yetkililer, bu tür uygulamaların hem ibadet edenler için daha ferah ve temiz ortam sağladığını hem de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilerin toplumsal hayata uyum süreçlerini destekleyerek yeniden topluma kazandırılmasına katkı sunduğunu vurguladı. Kamuoyuna yapılan açıklamada, söz konusu kamu yararına çalışma faaliyetlerinin ilçe genelinde sürdürüleceği belirtildi.

PATNOS’TA DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNDEN CAMİLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

PATNOS’TA DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNDEN CAMİLERDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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