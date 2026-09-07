Dolar 48,4323 +0,00%
Euro 56,2904 +0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.970,67 -1,39%
EUR/USD 1,1620 -0,01%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Patnos'ta kışa hazırlanan doğada yazdan kalan renk şöleni

Ağrı'nın Patnos ilçesinde soğuyan havalarda açan mor, pembe, sarı ve turuncu çiçekler, taş döşeli yol ve yeşil doku eşliğinde fotoğraf severleri etkiledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 07:28

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 07:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Patnos'ta kışa hazırlanan doğada yazdan kalan renk şöleni

Patnos'ta doğa kışa hazırlanırken:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaz mevsiminin ardından soğuk havaların kendisini hissettirmeye başladığı günlerde, bir bahçede açan çiçekler dikkat çekti. Mor, pembe, sarı ve turuncu çiçekler bir arada görünerek yazdan kalan son renkleri yaşattı ve bölgeye beklenmedik bir canlılık getirdi. Bu görüntü, mevsim geçişinin görsel bir belgesi olarak kayda geçti.

taş yol ve yeşil dokunun birleşimi:

Çiçeklerin çevrelediği taş döşeli yol ile çevredeki yeşil örtü, ortaya çıkan manzaraya derinlik kattı. Oluşan kompozisyon, hem yürüyüş yapanlar hem de fotoğraf tutkunları için fotoğraf alınmaya değer kareler sundu. Doğal ışığın renkleri ön plana çıkarmasıyla sahne daha da etkileyici hale geldi.

görüntülerin yerel yaşama yansıması:

Görenler, mevsim değişikliğine rağmen bahçede kalan çiçeklerin sunduğu renk zenginliğini hayranlıkla karşıladı. Yavaş yavaş kışa hazırlanan doğada ortaya çıkan bu tür görüntüler, kent yaşamına kısa ama güçlü bir estetik dokunuş sağladı ve bölgenin doğal çeşitliliğini hatırlattı.

PATNOS’TA SONBAHARIN SON ÇİÇEKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

PATNOS’TA SONBAHARIN SON ÇİÇEKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt'ta Kırklartepe barajı sulamasında son aşamaya doğru
images

Van gecesinde gökyüzü şimşeklerle sahne aldı
images

Erçek Gölü'nde gecikmeli flamingo baharı
images

Karapınar'da domates tarlalarında kapsamlı bitki sağlığı denetimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osman Şahin'in 47. dakika vurgunu: Erciyes 38 sezona galibiyetle başladı

Kargo uçağının inişi can kaybına yol açtı: Miami'de 5 ölü

İçindeki yıkım ilk kez görüntülendi: OMSKIY-107'nin hasarlı yaşam alanları

Kırmızı ışık ihlali kaza getirdi: motosiklet tırın lastiklerine savruldu

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti