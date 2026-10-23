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Payas'ta yeni jandarma hizmet binasında tamamlanma heyecanı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas'taki yeni jandarma hizmet binasının inşaatını yerinde inceledi; eser tamamlandığında güvenlik ve hizmet kapasitesi güçlenecek.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Payas'ta yeni jandarma hizmet binasında tamamlanma heyecanı

Payas'ta jandarma hizmet binasında son safha

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas ilçesinde yapımı devam eden ilçe jandarma komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Vali Masatlı, yetkililerden çalışmaların son durumu ve yapım süreci hakkında bilgi aldı.

yapım sürecinde gelinen aşama:

Yetkililer, projenin tamamlanma noktasına yaklaştığını bildirdi. Şantiyede yürütülen son işlerin hızlandığı, eksik kalan teknik ve altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

güvenlik ve hizmet kapasitesine etkisi:

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla jandarma teşkilatının hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Yetkililer, binanın faaliyete geçmesinin bölge güvenliği ve vatandaş hizmetlerinde olumlu yansımaları olacağını belirtti.

Vali Masatlı'nın yerinde incelemesi, projenin takip edildiğini ve tamamlanma sürecinin hızlandırılması yönündeki kararlılığı ortaya koydu. İnşaatın tamamlanmasının ardından tesisin Payas ilçesinin güvenlik altyapısına katkı sunması bekleniyor.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, PAYAS İLÇE JANDARMA HİZMET BİNASI İNŞAATINDA İNCELEMELERDE...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, PAYAS İLÇE JANDARMA HİZMET BİNASI İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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