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Pazar yerinde farkındalık: Bilecik'te 36 vatandaşa dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda 36 vatandaşa dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pazar yerinde farkındalık: Bilecik'te 36 vatandaşa dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi

Pazar yerinde polis bilgilendirmesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanında düzenledikleri etkinlikte 36 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

işlenen konular:

Ekipler, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekerek vatandaşlara bu tür girişimlere karşı nasıl önlem alabileceklerini anlattı. Ayrıca Hayat 112 Uygulaması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi ve uygulamaların kullanımına ilişkin temel açıklamalar yapıldı. Bilgilendirme kapsamında hazırlanan broşürler katılımcılara dağıtıldı.

polisin uyarısı:

Polis yetkilileri, vatandaşların dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilinçlenmesinin önemine vurgu yaparak, şüpheli durumlarda güvenlik birimlerine başvurulması gerektiğini hatırlattı. Etkinlik, yerel halkın güvenlik farkındalığını artırmayı ve pratik bilgi paylaşımını hedefledi.

HÜRRİYET MAHALLESİ KAPALI PAZAR ALANI&#039;NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA, VATANDAŞLARA İLETİŞİM...

HÜRRİYET MAHALLESİ KAPALI PAZAR ALANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA, VATANDAŞLARA İLETİŞİM YOLUYLA DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ANLATILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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