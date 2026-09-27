Pazar yerinde farkındalık: Bilecik'te 36 vatandaşa dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi

Pazar yerinde polis bilgilendirmesi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanında düzenledikleri etkinlikte 36 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

işlenen konular:

Ekipler, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekerek vatandaşlara bu tür girişimlere karşı nasıl önlem alabileceklerini anlattı. Ayrıca Hayat 112 Uygulaması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi ve uygulamaların kullanımına ilişkin temel açıklamalar yapıldı. Bilgilendirme kapsamında hazırlanan broşürler katılımcılara dağıtıldı.

polisin uyarısı:

Polis yetkilileri, vatandaşların dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilinçlenmesinin önemine vurgu yaparak, şüpheli durumlarda güvenlik birimlerine başvurulması gerektiğini hatırlattı. Etkinlik, yerel halkın güvenlik farkındalığını artırmayı ve pratik bilgi paylaşımını hedefledi.

HÜRRİYET MAHALLESİ KAPALI PAZAR ALANI'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA, VATANDAŞLARA İLETİŞİM YOLUYLA DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ ANLATILDI