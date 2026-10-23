Pazarda bulunan çocukluk hediyesi takılar zabıta sayesinde sahibine geri döndü

Olayın gelişimi:

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, 14 Ekim'de Mavi Kent Semt Pazarı'nda görev yaparken bir cüzdan buldu. Yapılan ilk incelemede cüzdanın içinde bir miktar para, bir çift altın küpe ve iki yüzük olduğu tespit edildi. Eşyalar güvenli şekilde muhafaza altına alındı ve cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışmalar başlatıldı.

Takıların manevi değeri:

Cüzdanın sahibi Mehmet Canpolat, eşyaların annesinin pazar alışverişi sırasında kaybolduğunu, içindeki yüzük ve küpelerin kendisinin ilkokul dördüncü sınıftayken biriktirdiği harçlıklarla annesine aldığı parçalar olduğunu belirtti. Canpolat, bu takıların maddi değerinden çok manevi değere sahip olduğunu vurgulayarak parçaların maddi değerinin yaklaşık 50-55 bin TL olduğunu ifade etti.

Zabıtanın ve belediyenin rolü:

Çalışmalar sonucu zabıta ekipleri cüzdan sahibine ulaştı ve kendisini Mavi Kent Semt Pazarı'na davet ederek eşyaların teslim edilmesini sağladı. Canpolat, eşyalarını eksiksiz teslim aldığını belirtirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve zabıta ekiplerine teşekkür etti ve belediyenin bu konudaki hassasiyetini sosyal medyadan takip ettiğini söyledi.

Görevlilerin açıklaması:

Zabıta Memuru Mehmet Veysi Ergün, pazar alanında buldukları cüzdanı incelediklerini, içerikte para ve kişisel eşyalar olduğunu gördüklerini ve bu eşyaları muhafaza altına alarak sahibine ulaşmak için çalışma yürüttüklerini aktardı. Ergün, manevi değeri yüksek kişisel eşyaları sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

GAZİANTEP'İN ŞAHİNBEY İLÇESİNDE SEMT PAZARINDA KAYBOLAN, İÇERİSİNDE İKİ YÜZÜK VE BİR ÇİFT KÜPE BULUNAN, TOPLAM MADDİ DEĞERİ 55 BİN TL OLAN TAKILAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.